    बदायूं से नहीं चलेगी पूर्णागिरी रोडवेज बस सेवा, ट्रेन से ही दर्शन करने जाएंगे श्रद्धालु

    By Ankit Gupta Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 03:24 PM (IST)

    बदायूं से माता पूर्णागिरी के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए इस बार भी रोडवेज बस सेवा उपलब्ध नहीं है। परिवहन निगम द्वारा बसों का संचालन न किए जाने से श्रद्धालुओं को निराशा हुई है। हर साल उत्तराखंड में पूर्णागिरी देवी का मेला लगता है जिसके लिए रेलवे विशेष ट्रेन चलाता है।

    बदायूं से नहीं चलेगी पूर्णागिरी रोडवेज बस सेवा। जागरण

    जागरण संवाददाता, बदायूं । माता पूर्णागिरी देवी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को इस बार भी मायूसी हाथ लगी है। उनके लिए परिवहन निगम की ओर से रोडवेज बस सेवा नहीं चलाई जा रही है और न ही रोडवेज शुरू होने का अनुमान है। इस बार भी बदायूं के श्रद्धालु ट्रेन पर भरोसा जताएंगे और माता पूर्णागिरी के दर्शन करेंगे।

    प्रत्येक वर्ष उत्तराखंड में माता पूर्णागिरी देवी का मेला लगता है और यहां से हजारों श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं। इसके लिए रेलवे की ओर से एक स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाती है, जो कासगंज तक संचालित होती है। बदायूं कासगंज और आसपास जिले के तमाम श्रद्धालु रोडवेज बसों और ट्रेनों में सवार होकर माता पूर्णागिरी देवी के दर्शन करने जाते हैं।

    बस का संचालन नहीं किया जा रहा

    हर साल यहां से रोडवेज बसों का भी संचालन किया जा रहा था लेकिन पिछले कई साल से बदायूं डिपो की ओर से रोडवेज बस का संचालन नहीं किया जा रहा है। कई बार लोगों ने इसकी मांग भी की है, लेकिन परिवहन विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से बदायूं के श्रद्धालुओं को मायूसी हाथ लग रही है। उन्हें केवल ट्रेन से यात्रा करनी पड़ रही है। इस बार भी श्रद्धालुओं को ट्रेन पर भरोसा करना पड़ेगा। क्योंकि परिवहन निगम की ओर से रोडवेज बस शुरू नहीं की जा रही है।

    बदायूं डिपो के पास टनकपुर तक का परमिट नहीं है। इससे बस का संचालन नहीं हो सकता। अगर परमिट मिल जाता है, तो बस का संचालन कराया जा सकता है। - राजेश पाठक, एआरएम