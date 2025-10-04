घर की पूरी जमीन पर किया कब्जा, भाइयों से परेशान युवक ने जहर खाकर दी जान

बदायूं के बिल्सी थाना क्षेत्र में एक युवक ने कथित तौर पर अपने तीन भाइयों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। मृतक के भाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है जिसमें आरोप है कि तीनों भाइयों ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया था और उसे लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, बदायूं । बिल्सी थाना पुलिस ने एक युवक की आत्महत्या के मामले में उसके ही तीन सगे भाइयों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है और इस मामले की विवेचना शुरू कर दी है। एक भाई का आरोप है कि उसके आरोपित भाई लगातार उसके दूसरे भाई को परेशान कर रहे थे, जिससे उसने विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी। इसमें पुलिस का कहना है कि अभी युवक की विसरा रिपोर्ट नहीं आई है।

विसरा रिपोर्ट आने के बाद आरोपितों को गिरफ्तार भी किया जाएगा। थाना क्षेत्र के गांव उलैया निवासी 26 वर्षीय रवेंद्र पुत्र रामपाल ने 20 सितंबर को विषाक्त पदार्थ खा लिया था, जिससे युवक की मृत्यु हो गई थी। इसके दूसरे दिन पुलिस ने युवक के शव का पोस्टमार्टम करा दिया था। उसी दौरान उसका बिसरा प्रिजर्व कर दिया गया था।

जमीन पर किया कब्जा बाद में उसकी पत्नी और भाई उमेश ने पुलिस को तहरीर दी कि उसके सगे भाई संजय, योगेंद्र और टिंकू का सारी जमीन पर कब्जा था। उमेश ने बताया कि वह और रवेंद्र अक्सर बाहर रहते थे। वह कभी अपनी जमीन भी देखने नहीं आते थे। उनकी सारी जमीन भी संजय, योगेंद्र और टिंकू करते थे। जब वह बाहर से लौटकर अपने घर आया तो उसके तीनों भाइयों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने वीरेंद्र को भी परेशान किया।

वह दोनों भाई आरोपित भाइयों से अपनी जमीन मांग रहे थे, लेकिन उनके आरोपित भाई जमीन देने को तैयार नहीं थे। इससे परेशान होकर वीरेंद्र ने विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। थाना पुलिस ने उमेश की तहरीर पर संजय, योगेंद्र और टिंकू के खिलाफ आत्महत्या को उकसाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर ली।