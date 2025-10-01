Language
    सोने-चांदी के जेवर और कैश ले गए चोर... पुलिस जांच में खुला चोरी का केस, रिपोर्ट दर्ज कराने वाला ही गिरफ्तार

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 02:04 PM (IST)

    बदायूं के उझानी में नन्हे नामक एक व्यक्ति ने अपने ही घर में चोरी की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने सोने-चांदी के जेवर और नकदी गायब करके पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। पुलिस जांच में मामला झूठा पाया गया जिसके बाद नन्हे को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया है।

    अपने ही घर में चोरी कर लिया था माल जेवर, पुलिस को झूठी सूचना देने पर गिरफ्तार

    जागरण टीम, बदायूं। उझानी कोतवाली क्षेत्र के गांव पिपरौल में हुई चोरी का मामला झूठा निकला। आरोपित युवक नन्हे ने ही अपने घर में साेने चांदी के जेवर और नकदी चोरी कर ली थी। बाद में पुलिस को चोरी की झूठी सूचना दे दी थी। इसमें पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया और दोपहर बाद उसे जेल भेज दिया गया।

    ग्राम पिपरौल निवासी नन्हेलाल पुत्र वीरपाल ने 31 अगस्त 2025 को पुलिस को सूचना दी थी कि एक दिन पहले रात को कुछ चोर उसके घर में घुस आए और सोने चांदी के जेवर समेत करीब 15 लाख रुपये का सामान चोरी करके ले गए।

    पुलिस को शुरू से लग रहा था मामला संदिग्ध

    जब कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की तो प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हुआ। पुलिस ने इलेक्ट्रानिक साक्ष्य और तमाम लोगों से पूछताछ पर पता चला कि युवक के घर में चोरी हुई ही नहीं थी। दरअसल वह अपने भाइयों के हिस्से का सामान हड़पना चाह रहा था। इससे उसने चोरी की झूठी सूचना दी थी और खुद ही घर का सारा सामान चोरी कर लिया था।

    सामान बरामद कर गिरफ्तार किया 

    पुलिस ने नन्हेलाल की निशानदेही पर सारा सामान भी बरामद कर लिया। उसे मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। कछला चौकी इंचार्ज कपिल कुमार ने बताया कि आरोपित नन्हेलाल ने पुलिस को झूठी सूचना दी थी। उसने खुद ही सामान चोरी किया था। इससे उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है।