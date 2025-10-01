सोने-चांदी के जेवर और कैश ले गए चोर... पुलिस जांच में खुला चोरी का केस, रिपोर्ट दर्ज कराने वाला ही गिरफ्तार

बदायूं के उझानी में नन्हे नामक एक व्यक्ति ने अपने ही घर में चोरी की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने सोने-चांदी के जेवर और नकदी गायब करके पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। पुलिस जांच में मामला झूठा पाया गया जिसके बाद नन्हे को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया है।

जागरण टीम, बदायूं। उझानी कोतवाली क्षेत्र के गांव पिपरौल में हुई चोरी का मामला झूठा निकला। आरोपित युवक नन्हे ने ही अपने घर में साेने चांदी के जेवर और नकदी चोरी कर ली थी। बाद में पुलिस को चोरी की झूठी सूचना दे दी थी। इसमें पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया और दोपहर बाद उसे जेल भेज दिया गया।

ग्राम पिपरौल निवासी नन्हेलाल पुत्र वीरपाल ने 31 अगस्त 2025 को पुलिस को सूचना दी थी कि एक दिन पहले रात को कुछ चोर उसके घर में घुस आए और सोने चांदी के जेवर समेत करीब 15 लाख रुपये का सामान चोरी करके ले गए।

पुलिस को शुरू से लग रहा था मामला संदिग्ध जब कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की तो प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हुआ। पुलिस ने इलेक्ट्रानिक साक्ष्य और तमाम लोगों से पूछताछ पर पता चला कि युवक के घर में चोरी हुई ही नहीं थी। दरअसल वह अपने भाइयों के हिस्से का सामान हड़पना चाह रहा था। इससे उसने चोरी की झूठी सूचना दी थी और खुद ही घर का सारा सामान चोरी कर लिया था।