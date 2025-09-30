बदायूं में आकाशीय बिजली गिरने से तीन लोग झुलसे, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

जागरण संवाददाता, बदायूं। मंगलवार को बारिश के दौरान बिजली गिरने से तीन लोग गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें पहले उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। तीन लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। उनका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है।

उझानी कोतवाली क्षेत्र के गांव सकरी जंगल निवासी 50 वर्षीय अब्दुल, 45 वर्षीय बच्चन, 50 वर्षीय सोमपाल और गांव के अरमान व अहमद जान मंगलवार सुबह करीब 11 अपने खेत में काम कर रहे थे।

बताया जा रहा है कि उसी दौरान अचानक बारिश आ गई, जिससे सभी लोग काम छोड़कर बारिश से बचने के लिए मंदिर की ओर भागे और उसके बराबर एक कमरे में जाकर बैठ गए। तभी अचानक तेज कड़कड़ाहट की आवाज के साथ बिजली गिर गई, जिसमें अब्दुल, बच्चन और सोमपाल चपेट में आ गए और तीनों लोग गंभीर रूप से झुलस गए जबकि अरमान और अहमद जान बाल बाल बच गए। उनकी सूचना पर गांव के कई लोग वहां पहुंच गए।