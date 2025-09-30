Language
    बदायूं में आकाशीय बिजली गिरने से तीन लोग झुलसे, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 04:45 PM (IST)

    बदायूं जिले के उझानी इलाके में बारिश के दौरान बिजली गिरने से तीन लोग गंभीर रूप से झुलस गए। खेत में काम कर रहे अब्दुल बच्चन और सोमपाल बारिश से बचने के लिए एक मंदिर के पास बने कमरे में गए थे तभी वे बिजली की चपेट में आ गए। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।

    बिजली गिरने से तीन लोग झुलसे, जिला अस्पताल में भर्ती।

    जागरण संवाददाता, बदायूं। मंगलवार को बारिश के दौरान बिजली गिरने से तीन लोग गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें पहले उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। तीन लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। उनका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है।

    उझानी कोतवाली क्षेत्र के गांव सकरी जंगल निवासी 50 वर्षीय अब्दुल, 45 वर्षीय बच्चन, 50 वर्षीय सोमपाल और गांव के अरमान व अहमद जान मंगलवार सुबह करीब 11 अपने खेत में काम कर रहे थे।

    बताया जा रहा है कि उसी दौरान अचानक बारिश आ गई, जिससे सभी लोग काम छोड़कर बारिश से बचने के लिए मंदिर की ओर भागे और उसके बराबर एक कमरे में जाकर बैठ गए। तभी अचानक तेज कड़कड़ाहट की आवाज के साथ बिजली गिर गई, जिसमें अब्दुल, बच्चन और सोमपाल चपेट में आ गए और तीनों लोग गंभीर रूप से झुलस गए जबकि अरमान और अहमद जान बाल बाल बच गए। उनकी सूचना पर गांव के कई लोग वहां पहुंच गए।

    वह तुरंत तीनों लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उझानी ले गए। वहां से उन्हें हालत देखकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है।