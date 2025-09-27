बदायूं में भू माफिया का खेल... एक ही खेत का दो बार बैनामा, 10 लोगों पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, बदायूं। फैजगंज बेटा थाना क्षेत्र में एक खेत का बैनामा दो बार कराने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

संभल जिले में चंदौसी निवासी श्वेता गुप्ता पत्नी विपिन कुमार का कहना है कि फरवरी 2019 में थाना क्षेत्र के गांव गनगोली निवासी होम सिंह, जसौदी सिंह, हरपाल सिंह, नेमचंद, दुलार, विमलेश और वीरपाल उसके घर चंदौसी आए थे।

विमलेश ने कहा था कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। उसके बेटे वीरपाल को स्वास्थ्य और शिक्षा के लिहाज से पैसे की जरूरत है। इसीलिए वह अपनी कुछ जमीन बेचना चाहती है। उनके कहने पर उन्होंने 4.90 लाख में जमीन खरीद ली और उसका चेक काटकर भी दे दिया। कुछ समय बाद यह लोग दोबारा उनके घर पर आए और उनसे कहा कि चेक का भुगतान नहीं हुआ है। तब उन्होंने विमलेश और उनके बेटे वीरपाल के नाम दोबारा से चेक काट कर दिए थे और उसका भुगतान भी हो गया था।