Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बदायूं में भू माफिया का खेल... एक ही खेत का दो बार बैनामा, 10 लोगों पर केस दर्ज

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 01:58 PM (IST)

    बदायूं के फैजगंज बेता थाना क्षेत्र में एक खेत का दो बार बैनामा करने का मामला सामने आया है। चंदौसी निवासी श्वेता गुप्ता ने 4.90 लाख में जमीन खरीदी थी लेकिन बाद में पता चला कि उसी जमीन का बैनामा भूमाफिया ने दोबारा करा दिया। विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, बदायूं। फैजगंज बेटा थाना क्षेत्र में एक खेत का बैनामा दो बार कराने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

    संभल जिले में चंदौसी निवासी श्वेता गुप्ता पत्नी विपिन कुमार का कहना है कि फरवरी 2019 में थाना क्षेत्र के गांव गनगोली निवासी होम सिंह, जसौदी सिंह, हरपाल सिंह, नेमचंद, दुलार, विमलेश और वीरपाल उसके घर चंदौसी आए थे।

    विमलेश ने कहा था कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। उसके बेटे वीरपाल को स्वास्थ्य और शिक्षा के लिहाज से पैसे की जरूरत है। इसीलिए वह अपनी कुछ जमीन बेचना चाहती है। उनके कहने पर उन्होंने 4.90 लाख में जमीन खरीद ली और उसका चेक काटकर भी दे दिया। कुछ समय बाद यह लोग दोबारा उनके घर पर आए और उनसे कहा कि चेक का भुगतान नहीं हुआ है। तब उन्होंने विमलेश और उनके बेटे वीरपाल के नाम दोबारा से चेक काट कर दिए थे और उसका भुगतान भी हो गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने खरीदी हुई जमीन पर अपना कब्जा कर लिया था

    इसके बाद उन्होंने खरीदी हुई जमीन पर अपना कब्जा कर लिया था। बाद में पता चला कि भूमाफिया होम सिंह, हरपाल, नेमचंद, दुलार, लाल सिंह आदि लोगों ने दोबारा से वीरपाल से जमीन का बैनामा करवा दिया। जब उन्हें पता चला कि उनके खेत का दोबारा से बैनामा हो गया है तो वह हैरान रह गईं। वह अपने खेत पर खेत पर पहुंची तो वहां आरोपितों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी।

    श्वेता गुप्ता ने होम सिंह, जसौदी सिंह, हरपाल सिंह, नेमचंद, दुलार, विमलेश, वीरपाल, लाल सिंह, धीरज कुमार, और कृष्ण गोपाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी।