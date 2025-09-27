बदायूं में भू माफिया का खेल... एक ही खेत का दो बार बैनामा, 10 लोगों पर केस दर्ज
बदायूं के फैजगंज बेता थाना क्षेत्र में एक खेत का दो बार बैनामा करने का मामला सामने आया है। चंदौसी निवासी श्वेता गुप्ता ने 4.90 लाख में जमीन खरीदी थी लेकिन बाद में पता चला कि उसी जमीन का बैनामा भूमाफिया ने दोबारा करा दिया। विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
जागरण संवाददाता, बदायूं। फैजगंज बेटा थाना क्षेत्र में एक खेत का बैनामा दो बार कराने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
संभल जिले में चंदौसी निवासी श्वेता गुप्ता पत्नी विपिन कुमार का कहना है कि फरवरी 2019 में थाना क्षेत्र के गांव गनगोली निवासी होम सिंह, जसौदी सिंह, हरपाल सिंह, नेमचंद, दुलार, विमलेश और वीरपाल उसके घर चंदौसी आए थे।
विमलेश ने कहा था कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। उसके बेटे वीरपाल को स्वास्थ्य और शिक्षा के लिहाज से पैसे की जरूरत है। इसीलिए वह अपनी कुछ जमीन बेचना चाहती है। उनके कहने पर उन्होंने 4.90 लाख में जमीन खरीद ली और उसका चेक काटकर भी दे दिया। कुछ समय बाद यह लोग दोबारा उनके घर पर आए और उनसे कहा कि चेक का भुगतान नहीं हुआ है। तब उन्होंने विमलेश और उनके बेटे वीरपाल के नाम दोबारा से चेक काट कर दिए थे और उसका भुगतान भी हो गया था।
उन्होंने खरीदी हुई जमीन पर अपना कब्जा कर लिया था
इसके बाद उन्होंने खरीदी हुई जमीन पर अपना कब्जा कर लिया था। बाद में पता चला कि भूमाफिया होम सिंह, हरपाल, नेमचंद, दुलार, लाल सिंह आदि लोगों ने दोबारा से वीरपाल से जमीन का बैनामा करवा दिया। जब उन्हें पता चला कि उनके खेत का दोबारा से बैनामा हो गया है तो वह हैरान रह गईं। वह अपने खेत पर खेत पर पहुंची तो वहां आरोपितों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी।
श्वेता गुप्ता ने होम सिंह, जसौदी सिंह, हरपाल सिंह, नेमचंद, दुलार, विमलेश, वीरपाल, लाल सिंह, धीरज कुमार, और कृष्ण गोपाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी।
