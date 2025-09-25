Language
    'नकली दादा' को साथ ले जाकर युवक ने क‍िया ऐसा कांड, फर्जीवाड़ा खुला तो असली दादा के उड़ गए होश

    By Ankit Gupta Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 02:58 PM (IST)

    बदायूं में एक युवक ने जमीन के लालच में अपने दादा के साथ धोखा किया। उसने नकली दादा को रजिस्ट्री कार्यालय ले जाकर मां के नाम जमीन करा दी। प्रकाश चंद्र नामक व्यक्ति को इसका पता तब चला जब वह अपनी जमीन बेचने गया। उसने नाती और उसकी मां समेत तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    युवक ने दादा के क‍िया बड़ा फर्जीवाड़ा।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, बदायूं। एक युवक ने जमीन के लालच में अपने दादा के साथ ही धोखाधड़ी कर डाली। वह उनके बदले नकली दादा को रजिस्ट्री कार्यालय ले गया और उनके नाम से अपनी मां के नाम जमीन का बैनामा करा दिया। जब वह दूसरे व्यक्ति को जमीन का बैनामा कराने पहुंचे तो उन्हें इसका पता चला। उन्होंने नाती और उसकी मां समेत तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

    अलापुर थाना क्षेत्र के गांव पट्टी नंदू निवासी प्रकाश चंद्र का कहना है कि उनके नाम करीब ढाई बीघा जमीन थी। वह तीन सितंबर को किसी दूसरे व्यक्ति को उसका बैनामा करने के लिए रजिस्ट्री कार्यालय दातागंज पहुंचे थे। वहां जाकर उन्हें पता चला कि उनकी जमीन का तो पहले ही बैनामा हो चुका है।

    जब उन्होंने जानकारी जुटाई तो पता चला कि उनकी जमीन उनके ही गांव के वीरपाल ने उनके ही नाम प्रकाश चंद्र से गांव इमलिया नगला निवासी राधिका देवी पत्नी छविराम के नाम बैनामा कर दिया है और उस बैनामा पर इमलिया नगला निवासी सौदान गवाह बना है। राधिका देवी उसकी मां है। आरोपित सौदान उनके भतीजे छबिराम का बेटा है। उसने धोखाधड़ी करते हुए वीरपाल को ही प्रकाश चंद्र बनाकर रजिस्ट्री कार्यालय में पेश किया था और अपनी मां के नाम उनकी जमीन का बैनामा करा लिया था।

    प्रकाश चंद्र लगातार आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर थाना कोतवाली के चक्कर लगा रहे थे। बाद में वह एसएसपी कार्यालय में पेश हुए और एसएसपी को पूरा फर्जीवाड़ा बताया। तब एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने तीनों आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। इंस्पेक्टर गौरव बिश्नोई ने बताया कि इसमें तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। इसकी विवेचना कराई जा रही है। उसके आधार पर कार्रवाई होगी।

