Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फर्जी मार्कशीट की शिकायत की तो कॉलेज प्रबंधक ने छात्र को खिलाया जहर, अब कोर्ट ने दिया ये कड़ा आदेश

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 04:00 PM (IST)

    बदायूं के अलीगंज स्थित मोहनलाल इंस्टीट्यूट पर न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। आरोप है कि इंस्टीट्यूट ने अजयपाल के बेटे अक्षय कुमार को फर्जी मार्कशीट दी थी जिसके कारण उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी। शिकायत करने पर कॉलेज प्रबंधक ने उसे जहर दे दिया जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पहले कार्रवाई नहीं की जिसके बाद न्यायालय में परिवाद दायर किया गया।

    prefferd source google
    Hero Image
    कालेज प्रबंधक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश। जागरण

    संवाद सूत्र सिलहरी । न्यायालय ने अलीगंज के मोहनलाल इंस्टिट्यूट के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। बिनावर थाना क्षेत्र के गांव नाई निवासी अजयपाल का कहना है कि उसके बेटे अक्षय कुमार ने बरेली के अलीगंज मोहनलाल इंस्टिट्यूट से डी फार्मा की पढ़ाई की थी। उसे कालेज की ओर से फर्जी मार्कशीट बनाकर दे दी गई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जब यह बात उसके बेटे को पता चली तो वह बहुत परेशान हो गया। कालेज प्रबंधक से शिकायत की तो 31 मार्च 2025 की रात करीब आठ बजे कालेज प्रबंधक शिव देव मौर्य ने उसे जहर खिला दिया। इसके बावजूद वह मोबाइल पर लगातार चैटिंग करता रहा और उसकी हालत बिगड़ती चली गई। हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डाक्टर ने उसे रेफर कर दिया था। 

    रास्ते में हो गई थी मौत

    उसकी बरेली ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गई थी। उसका बेटा फर्जी मार्कशीट बनाने की पोल खोल रहा था। इसी वजह से उसे जहर दे दिया गया था। उन्होंने अधिकारियों से इसकी शिकायत की लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।

    तब उन्होंने न्यायालय में परिवाद दायर कराया। अब न्यायालय ने उनकी सुनवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। एसओ राजेंद्र सिंह ने बताया कि इंस्टिट्यूट प्रबंधक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश आए हुए हैं। इसमें प्राथमिकी दर्जकर विवेचना की जाएगी।