फर्जी मार्कशीट की शिकायत की तो कॉलेज प्रबंधक ने छात्र को खिलाया जहर, अब कोर्ट ने दिया ये कड़ा आदेश

बदायूं के अलीगंज स्थित मोहनलाल इंस्टीट्यूट पर न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। आरोप है कि इंस्टीट्यूट ने अजयपाल के बेटे अक्षय कुमार को फर्जी मार्कशीट दी थी जिसके कारण उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी। शिकायत करने पर कॉलेज प्रबंधक ने उसे जहर दे दिया जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पहले कार्रवाई नहीं की जिसके बाद न्यायालय में परिवाद दायर किया गया।

संवाद सूत्र सिलहरी । न्यायालय ने अलीगंज के मोहनलाल इंस्टिट्यूट के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। बिनावर थाना क्षेत्र के गांव नाई निवासी अजयपाल का कहना है कि उसके बेटे अक्षय कुमार ने बरेली के अलीगंज मोहनलाल इंस्टिट्यूट से डी फार्मा की पढ़ाई की थी। उसे कालेज की ओर से फर्जी मार्कशीट बनाकर दे दी गई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जब यह बात उसके बेटे को पता चली तो वह बहुत परेशान हो गया। कालेज प्रबंधक से शिकायत की तो 31 मार्च 2025 की रात करीब आठ बजे कालेज प्रबंधक शिव देव मौर्य ने उसे जहर खिला दिया। इसके बावजूद वह मोबाइल पर लगातार चैटिंग करता रहा और उसकी हालत बिगड़ती चली गई। हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डाक्टर ने उसे रेफर कर दिया था।

रास्ते में हो गई थी मौत उसकी बरेली ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गई थी। उसका बेटा फर्जी मार्कशीट बनाने की पोल खोल रहा था। इसी वजह से उसे जहर दे दिया गया था। उन्होंने अधिकारियों से इसकी शिकायत की लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।