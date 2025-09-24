बदायूं के बगरैन में बवाल करने वाले 74 लोगों पर FIR, धार्मिक पोस्ट पर हुआ था बवाल; लगाए थे सर तन से जुदा के नारे

बदायूं के बगरैन में धार्मिक पोस्ट को लेकर हुए विवाद के बाद पुलिस ने 74 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। भीड़ ने एक घर पर हमला किया और सर तन से जुदा के नारे लगाए। दूसरे समुदाय ने भी धार्मिक भावनाएं भड़काने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत एक और मामला दर्ज किया है और जाँच जारी है।

जागरण संवाददाता, बदायूं। बगरैन में धार्मिक पोस्ट को लेकर बवाल करने वाले चार नामजद समेत 74 लोगों के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। अभी पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपितों को तलाश कर रही है। कस्बे में तनाव को देखते हुए पुलिस अभी भी तैनात है।

वजीरगंज थाना क्षेत्र कस्बा बगरैन में सोमवार सुबह करीब 70-80 लोगों ने डा. शाजिया पुत्री अहमद नवी के घर पर हमला बोल दिया था। दरअसल उनके घर पर बरेली के आंवला निवासी अनिल सिंह राठौर आए हुए थे। वह उनके घर में बैठकर बात ही कर रहे थे कि तभी उनके घर के सामने करीब 70-80 लोगों की भीड़ आ गई। उन्होंने गाली-गलौज करते हुए हंगामा कर दिया था और दोनों लोगों को घर से बाहर निकालने का प्रयास किया था। उनके घर के सामने ही सर तन से जुदा के नारे भी लगाए गए थे।

गनीमत रही कि उन्होंने अपने अपने घर का दरवाजा नहीं खोला था। इससे उनकी जान तो बच गई लेकिन हमलावरों ने बवाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने तोड़फोड़ करने का भी प्रयास किया था। इसी बात को लेकर डॉ. साजिया ने एहसान, रियासत, हाजी सद्दीक और तारिक के अलावा करीब अज्ञात 70 लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। इस पर पुलिस ने तत्काल प्रभाव से प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

दूसरे समुदाय ने भी दर्ज कराई धार्मिक भावनाएं भड़काने की रिपोर्ट थाना पुलिस ने दूसरे समुदाय के एहसन खान की तहरीर पर अनिल सिंह राठौर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। उसका आरोप है कि अनिल राठौर ने मुस्लिम समुदाय की भावनाएं भड़काने को अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर आपत्तिजनक पोस्ट प्रसारित की और पैगंबर साहब के खिलाफ भी आपत्तिजनक पोस्ट प्रसारित की।

हिंदू समाज को काफिर लिखने वाले पर प्राथमिकी सैदपुर : नगर पंचायत सैदपुर के वार्ड संख्या-1 के निवासी देवेश्वर सक्सेना वजीरगंज पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि 17 सितंबर को नगर पंचायत के आउट सोर्सिंग कर्मचारी विनोद शर्मा की करंट लगने से मृत्यु हो गई थी। इसकी सूचना सैदपुर के विभिन्न वाट्सएप ग्रुपों पर चल रही थी। जिस पर लोग शोक व्यक्त कर रहे थे। बताया कि सैदपुर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है तो उन ग्रुपों में मुस्लिम संप्रदाय के लोग भी शोक जता रहे थे।

इस पर नगर के ही वार्ड एक निवासी हाफिज शाह आलम ने अपने संप्रदाय के लोगों पर आपत्ति जताई और फेसबुक पर हिंदू समाज के लोगों को काफिर कहा, लिखा कि काफिरों की मौत पर अफसोस जताना गुना है और कवीला है। यह सब गुनाह है, इससे बचें। उसने यह सब लिखकर कस्बे का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। यह पोस्ट फेसबुक से लेकर वाट्सएप के तमाम ग्रुपों पर प्रसारित भी हुई है। वजीरगंज पुलिस ने शिकायती पत्र के आधार पर हाफिज शाह आलम के खिलाफ आइटी एक्ट और धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।