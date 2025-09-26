Language
    ड्राइवर ने की थी आकिल की हत्या, उधारी वापस मांगने पर गला दबाकर मारा फिर खेत में फेंक दिया

    By Ankit Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 05:50 PM (IST)

    बदायूं पुलिस ने ईख के खेत में मिले युवक की हत्या का खुलासा किया। आकिल नामक ड्राइवर की हत्या उधार के पैसे मांगने पर की गई। पुलिस ने दो आरोपियों इस्तकार और शावेश को गिरफ्तार किया है। उन्होंने आकिल का गला दबाकर हत्या की और शव को खेत में फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है।

    उधार के रुपयों का तकादा करने पर की थी आकिल की हत्या।

    जागरण संवाददाता, बदायूं। ईख के खेत में गुरुवार की शाम को मिले युवक के सड़े गले शव के मामले का शुक्रवार को पुलिस ने राजफाश कर दिया। पुलिस ने दोनों हत्यारोपितों को गिरफ्तार कर पूछताछ की।

    कबूल किया कि उन्होंने ही उधार के रुपयों का बार-बार तकादा करने पर आकिल की गला दबा कर हत्या की थी और शव खेत में फेंक दिया था। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपितों को जेल भेज दिया। सहसवान क्षेत्र के गांव हरदतपुर घूरनपुर मार्ग के मध्य से धुबिया गांव को जाने वाले रास्ते पर गुरुवार शाम करीब पांच बजे ग्रामीणों ने एक ईख के खेत में एक सड़ा गला शव पड़ा देखा था।

    शव का सिर और हड्डियां अलग-अलग पड़ी हुई थीं। कपड़े और जूते भी वहीं पड़े हुए थे। थोड़ी देर में आसपास गांवों के ग्रामीण वहां एकत्र हो गए। भीकमपुर निवासी आदिल ने कपड़ों आदि के आधार पर शव की शिनाख्त अपने लापता भाई आकिल पुत्र मुन्ने खान के रुप में की।

    उसने बताया कि उसका भाई पेशे से ड्राइवर था। वह दिल्ली में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का कैंटर चलाता था। मोहर्रम पर वह गांव आया था। करीब डेढ़ माह पहले वह अपनी पत्नी से दिल्ली जाने की बात कह कर घर से गया था। तब से उसका कोई पता नहीं चल रहा था।

    इस संबंध में आदिल ने कोतवाली में गुमशुदी दर्ज कराई थी। बाद में गांव के ही दो लोगों के खिलाफ अपहरण की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई। कोतवाल राजेन्द्र बहादुर सिंह ने बताया कि शुक्रवार को पुलिस ने मृतक के भाई द्वारा नामजद कराए गए आरोपित इस्तकार पुत्र मुख्त्यार और शावेश पुत्र शाहिद निवासी गांव भीकमपुर टप्पा जामनी को गिरफ्तार कर लिया गया

    पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि इस्तकार ने आकिल से काफी समय पहले 45 हजार रुपए उधार ले लिए थे। आकिल इस्तकार से बार-बार रुपयों का तकादा करता था और बेइज्जती कर देता था। इससे खिसिया कर इस्तकार ने शावेश के साथ मिलकर आकिल की हत्या करने का प्लान बनाया।

    11 अगस्त को वह लोग आकिल को बाइक से कादरचौक थाना क्षेत्र के मोहम्मद गंज गांव ले गए। देर शाम लौटते समय रास्ते में उन्होंने बाइक रोकी और आकिल को सड़क पर गिरा दिया। दोनों लोगों ने उसकी गला दबा कर हत्या कर दी। इसके बाद शव को खेत में फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपितों को जेल भेज दिया।