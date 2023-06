सहसवान निवासी अयूब अपने आठ वर्षीय बेटे के साथ किसी काम से कासगंज गये थे। वहां से लौटकर घर आ रहे थे। कासगंज से पिता-पुत्र मथुरा डिपो की बस पर सवार हुए। इसके बाद जब बस उझानी के बरेली-मथुरा हाईवे पर बरी बाईपास पर पहुंची तो अयूब ने बस रुकवाने की आवाज लगाई। चालक ने उनकी आवाज नहीं सुनी और बस आगे बढ़ा दी।

Badaun News : रोडवेज में कंडक्‍टर की गुंडागर्दी; 8 साल के बच्‍चे को पिता के साथ बस से बाहर फेंका

Your browser does not support the audio element.

संवाद सूत्र, उझानी : बरेली-मथुरा हाईवे पर मथुरा डिपो के परिचालक ने चलती बस से पिता-पुत्र को धक्का मारकर उतार दिया, जिससे वह दोनों सड़क पर जा गिरे। हादसे में बालक बाल बाल बच गया, लेकिन सड़क पर गिरने के बाद पिता काफी देर तक बेहोशी की हालत में पड़े रहे। यह देख भीड़ ने बस रुकवाई और चालक-परिचालक को जमकर धुना। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह दोनों को बचाया और कोतवाली ले गए। उनसे पूछताछ की जा रही है। सहसवान निवासी अयूब अपने आठ वर्षीय बेटे के साथ किसी काम से कासगंज गये थे। वहां से लौटकर घर आ रहे थे। कासगंज से पिता-पुत्र मथुरा डिपो की बस पर सवार हुए। इसके बाद जब बस उझानी के बरेली-मथुरा हाईवे पर बरी बाईपास पर पहुंची तो अयूब ने बस रुकवाने की आवाज लगाई। चालक ने उनकी आवाज नहीं सुनी और बस आगे बढ़ा दी। इस पर उन्होंने तेजी से आवाज दी। तब तक पिता पुत्र दोनों गेट पर आ चुके थे। तेज आवाज देने पर परिचालक ने अपनी सीट से खड़े होकर अयूब को धक्का देते हुए उतार दिया। इस दौरान बच्चे ने भी अयूब का पैंट पकड़ा हुआ था, अयूब के पीछे वह भी सड़क पर जा गिरा। पिता पुत्र को गिरते ही अयूब ने हंगामा शुरू कर दिया। इस पर भीड़ ने बस रुकवा दी। बस रुकते ही अयूब वहीं गिर पड़ा। भीड़ ने चालक-परिचालक को बस से नीचे उतारा और जमकर दोनों को पीटा। पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझाकर मथुरा निवासी चालक लोकमणि और परिचालक मनोज को उनसे बचाया। घायलों को सीएचसी ले जाया गया। मेडिकल परीक्षण कराया गया। रोडवेज बस के परिचालक मनोज ने बताया कि अयूब शराब के नशे में थे। वह उतरने में आनाकानी कर रहे थे। इसके चलते हल्का धक्का देकर उतारना पड़ा। इस संबंध में उझानी थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि सभी से पूछताछ की जा रही है।

Edited By: Mohammed Ammar