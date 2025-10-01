संवाद सूत्र, सिलहरी (बदायूं)। बदायूं के स‍िलहरी में गुरुवार को जिस युवती की बरात आनी थी वह अपनी शादी के दो दिन पहले ही प्रेमी के साथ फरार हो गई। उसकी मां ने दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

यह मामला मूसाझाग थाना क्षेत्र की नगर पंचायत गुलड़िया का है। यहां की रहने वाली एक महिला का कहना है कि उसने अपनी 18 वर्षीय की बेटी की शादी तय कर दी थी। दो अक्टूबर को उसकी बरात आनी थी। घर में उसकी शादी की तैयारियां चल रही थीं।