    शादी के दो द‍िन पहले प्रेमी संग फरार हुई युवती, मां ने दोनों के खि‍लाफ दर्ज कराई FIR

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 09:57 PM (IST)

    बदायूं के सिलहरी में एक युवती अपनी शादी से दो दिन पहले प्रेमी संग फरार हो गई। उसकी मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। युवती की शादी 2 अक्टूबर को होनी थी और घर में तैयारियां चल रही थीं। पुलिस ने युवती को बरामद कर मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेज दिया है।

    शादी से पहले प्रेमी के साथ फरार हो गई युवती।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    संवाद सूत्र, सिलहरी (बदायूं)। बदायूं के स‍िलहरी में गुरुवार को जिस युवती की बरात आनी थी वह अपनी शादी के दो दिन पहले ही प्रेमी के साथ फरार हो गई। उसकी मां ने दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

    यह मामला मूसाझाग थाना क्षेत्र की नगर पंचायत गुलड़िया का है। यहां की रहने वाली एक महिला का कहना है कि उसने अपनी 18 वर्षीय की बेटी की शादी तय कर दी थी। दो अक्टूबर को उसकी बरात आनी थी। घर में उसकी शादी की तैयारियां चल रही थीं।

    गुरुवार को उसकी बरात आती, उससे पहले ही युवती दूसरे समुदाय के युवक के साथ फरार हो गई। स्वजन ने उसे काफी तलाश किया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। उसकी मां ने युवती और उसके प्रेमी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू कर दी। फिलहाल युवती को बरामद कर लिया गया है। उसे मेडिकल परीक्षण के लिए महिला अस्पताल भेज दिया गया है।

