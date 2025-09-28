Language
    स्कूल की छुट्टी होते ही नीचता पर उतारू हो जाता था टीचर, प्रिंसिपल से गंदी हरकत करने पर गिरी गाज

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 11:30 AM (IST)

    बदायूं के इस्लामनगर थाना क्षेत्र के एक विद्यालय में सहायक अध्यापक सतीश कुमार दुबे पर प्रधानाध्यापिका को आपत्तिजनक मैसेज भेजने और छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। प्रधानाध्यापिका की शिकायत पर बीएसए ने जांच कराई जिसके बाद अध्यापक को निलंबित कर दिया गया है और पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है।

    प्रधानाध्यापिका से छेड़छाड़, सहायक अध्यापक पर प्राथमिकी, निलंबित

    जागरण संवाददाता, बदायूं। शिक्षा के मंदिर में बच्चों को शिक्षित करने वाला एक सहायक अध्यापक इतनी नीचता पर उतर आया कि उसने प्रधानाध्यापिका के साथ ही छेड़छाड़ शुरू कर दी। वह कई दिनों से लगातार उनके वाट्सएप नंबर पर आपत्तिजनक मैसेज भेज रहा था और मौका मिलते ही उनके साथ छेड़छाड़ भी करता था।

    इससे तंग प्रधानाध्यापिका ने बीएसए से शिकायत की। उनके आदेश पर मामले की जांच कराई गई तो आरोप सही पाए गए, जिससे उन्होंने सहायक अध्यापक को निलंबित कर दिया और उसके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज करा दी गई।

    यह है पूरा मामला

    यह मामला इस्लामनगर थाना क्षेत्र के एक उच्च प्राथमिक विद्यालय का है। बताया जा रहा है कि यहां एक महिला प्रधानाध्यापिका तैनात हैं। उनके ही विद्यालय में सतीश कुमार दुबे नाम का सहायक अध्यापक है।

    प्रधानाध्यापिका ने जो शिकायत दर्ज कराई है, उसके अनुसार सतीश कुमार दुबे काफी समय से उनके व्हाट्सएप नंबर पर आपत्तिजनक मैसेज और पोस्ट करता आ रहा है। उसे जैसे ही मौका मिलता है कि वह स्कूल में ही उनके साथ आपत्तिजनक इशारे करता है। उनके साथ छेड़छाड़ करता है। एक ही विद्यालय में तैनाती की वजह से वह बदनामी से डर रहीं थीं।

    इससे उन्होंने आरोपित के खिलाफ शिकायत नहीं की थी, लेकिन आरोपित सतीश कुमार दुबे की हरकतें लगातार बढ़ती जा रही थीं। वह लगातार उनको परेशान कर रहा था, जिससे उनको मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ रहा था। कई बार मना करने के बावजूद आरोपित नहीं माना और उन्हें धमकी दी, तो उन्होंने परेशान होकर बीएसए से शिकायत कर दी।

    इससे बीएसए ने मामले की जांच कराई, तो पता चला कि आरोपित लगातार उनके व्हाट्सएप नंबर पर अश्लील मैसेज भेज रहा था। उनके साथ छेड़खानी करता था, लेकिन इसके बावजूद वह अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा था।

    इसको लेकर बीएसए वीरेंद्र सिंह ने आरोपित सहायक अध्यापक को निलंबित कर दिया और उनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपित के खिलाऊ प्राथमिकी दर्ज कर ली।

    इस संबंध में प्रधानाध्यापिका ने बीएसए से शिकायत की थी। उन्होंने इसकी विभागीय जांच कराई और फिर उनके आदेश पर ही इस मामले में सहायक अध्यापक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसकी विवेचना कराई जा रही है। इसमें साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई होगी।

    -नरेश पाल सिंह, इंस्पेक्टर इस्लामनगर