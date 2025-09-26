Language
    'I Love Mohammed' को लेकर बदायूं में अलर्ट, जुमे की नमाज के दौरान मस्जिदों के बाहर तैनात रही पुलिस

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 04:22 PM (IST)

    बदायूं जिले में आई लव मोहम्मद के कारण अलर्ट जारी किया गया। नमाज के दौरान मस्जिदों पर पुलिस तैनात रही एसएसपी और एसपी सिटी ने फ्लैग मार्च किया। ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी गई। पुलिस ने मुस्लिम इलाकों में विशेष ध्यान दिया। एसएसपी ने खुराफात करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी और कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कही।

    जुमे को लेकर पुलिस अलर्ट, जिले भर में फ्लैगमार्च। जागरण

    जागरण संवाददाता, बदायूं । जिले में आई लव मोहम्मद को लेकर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। शुक्रवार को नमाज के दौरान मस्जिदों के बाहर पुलिस बल तैनात रहा। स्वयं एसएसपी डा. बृजेश कुमार सिंह और एसपी सिटी विजयेंद्र द्विवेदी ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ शहर में फ्लैग मार्च किया। उन्होंने इसके साथ ही शहर की स्थिति का जायजा लिया।

    इस दौरान ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की गई। एसएसपी ने सभी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जो भी खुराफात करता पकड़ा जाए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

    प्रदेश के कई जिलों में आई लव मोहम्मद को लेकर विवाद सामने आ रहा है। कुछ जिलों में पोस्टर लगाने के मामले भी सामने आए हैं। इसको लेकर बदायूं पुलिस भी अलर्ट हो गई है। आज शुक्रवार को मस्जिदों में नमाज हुई। इससे पहले ही सभी मस्जिदों के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। खासकर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में पुलिस का ज्यादा ध्यान रहा।

    किसी प्रकार की खुराफात न हो और विवाद की स्थिति न बने, इसके लिए एसएसपी डा. बृजेश कुमार सिंह और एसपी सिटी बिजयेंद्र द्विवेदी, सीओ सिटी रजनीश कुमार उपाध्याय, शहर कोतवाली इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार, सिविल लाइंस थाना इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिंह, महिला थाना एसओ ज्योति सिंह और पुलिस बल के साथ शहर में निकले।

    उन्होंने फ्लैग मार्च की शुरुआत शहर के छह सड़का इलाके से की। यहां से पैदल फ्लैग मार्च करते हुए सराफा बाजार, मढ़ई चौक, कोतवाली इलाका, गोपी चौक आदि समेत होते हुए कई इलाकों में उन्होंने भ्रमण किया और शहर की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों के साथ सिटी मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार पाल भी मौजूद रहे।

    ड्रोन कैमरे से की गई निगरानी

    शुक्रवार को नमाज के दौरान ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया गया। उससे शहर की स्थिति का पूरा जायजा लिया गया। घनी बस्तियों के हालात भी देखे गए और लोगों की छतों पर क्या स्थिति रही, इसकी भी गहनता से निगरानी की गई। खासकर भीड़भाड़ वाले इलाकों में और घनी बस्तियों पर ज्यादा नजर रही। हालांकि जिले कोई ऐसी स्थिति सामने नहीं आई लेकिन पुलिस को अलर्ट रहने को कहा गया है।

    शुक्रवार की नमाज के दौरान शहर में पुलिस बल तैनात रहा। स्वयं हमने भी शहर में फ्लैगमार्च किया और शहर की स्थिति देखी। यहां सबकुछ सामान्य है। कोई भी व्यक्ति खुराफात करता पकड़ा जाता है। तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को कानून के साथ खिलबाड़ नहीं करने दिया जाएगा। - डॉ. बृजेश कुमार सिंह, एसएसपी