बदायूं में 15 साल की लड़की से दुष्कर्म करने वाला गिरफ्तार, कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेजा गया

बदायूं के कुंवरगांव थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के एक मामले में फरार आरोपी पीयूष कांत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 15 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के बाद आरोपी फरार हो गया था। पुलिस ने उसे बदायूं-आंवला मार्ग पर सिलहरी मोड़ के पास से गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज थी।

जागरण संवाददाता, बदायूं। एक दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहा आरोपित शुक्रवार को पकड़ा गया। पुलिस ने उसे दोपहर के समय न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। यह मामला कुंवरगांव थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां की 15 वर्षीय किशोरी रात के समय अपने घर से लघुशंका करने घेर में गई हुई थी। उसी दौरान पड़ोसी आरोपित पीयूष कांत ने उसे पकड़ लिया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था।

जब वह काफी समय तक घर लौटकर नहीं आई तो स्वजन परेशान हो गए और उसे ढूंढते हुए घेर में पहुंचे। वहां पुलिस ने आरोपित को रंगे हाथ पकड़ लिया था लेकिन वह किसी तरह खुद को छुड़ाकर फरार हो गया था। उसके बाद से पुलिस लगातार उसे तलाश कर रही थी।

इस मामले में पुलिस ने उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली थी। बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह बदायूं आंवला मार्ग पर सिलहरी मोड़ के नजदीक से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे थाने ले जाया गया।