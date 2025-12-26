‘बांग्लादेशी दीपू की तरह जलाकर मार डालेंगे…’ नजरुद्दीन ने मेडिकल स्टूडेंट को काफिर कहकर धमकाया, मामला दर्ज
उत्तर प्रदेश के बदायूं में नजरुद्दीन नामक व्यक्ति ने एक मेडिकल छात्र को 'काफिर' कहकर धमकाया और उसे बांग्लादेशी दीपू की तरह जलाने की धमकी दी। छात्र ने ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बदायूं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक दीपू दास की जलाकर हत्या के बाद भारत में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच राजकीय मेडिकल कॉलेज के छात्र नजरुद्दीन, नोमान और अफनान की हरकत ने परिसर का माहौल तल्ख कर दिया।
छात्र मुकेश कुमार ने आरोप लगाया कि नजरुद्दीन समेत तीनों सहपाठी कहते हैं कि तू काफिर है। जैसे बांग्लादेश में दीपू दास को जलाकर मार दिया गया, तेरा भी वैसा हाल करेंगे। गुरुवार को तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया। कॉलेज प्रबंधन ने तीनों को 15 दिन के लिए निलंबित भी कर दिया है।
फिरोजाबाद के गांव सुजातपुर निवासी मुकेश कुमार मेडिकल कॉलेज की पैरामेडिकल शाखा में ओटी टेक्नीशियन के छात्र हैं। उन्होंने बताया कि सहपाठी नजरुद्दीन, नोमान और अफनान अपनी हनक दिखाने के लिए छात्रों से अक्सर मारपीट करते हैं।
वे तीनों कुछ दिनों से उन्हें भी परेशान कर रहे थे। कभी परिसर तो कभी छात्रावास के आसपास घेरकर मारपीट करते हैं। 23 दिसंबर को भी तीनों ने अपशब्द कहे, मारपीट की। इसका विरोध करने पर आरोपितों ने धमकाया कि बांग्लादेश में जिस तरह हिंदू मारे जा रहे, वैसा ही हाल करेंगे।
मुकेश का आरोप है कि तीनों आरोपित उन्हें काफिर बोलकर पेट्रोल से जलाने की धमकी भी देते हैं। बुधवार को उन्होंने हिंदू संगठन के कार्यकर्ता संजीव प्रजापति के साथ सिविल लाइंस थाने पहुंचकर प्राथमिकी दर्ज कराई।
पुलिस के अनुसार, नजरुद्दीन, नोमान और अफनान के विरुद्ध धमकाने, मारपीट करने की धारा में प्राथमिकी लिखी गई है। ये धाराएं सात वर्ष से कम सजा की होने के कारण आरोपितों को जेल नहीं भेजा जा सकता था। ऐसे में गुरुवार शाम को तीनों को गिरफ्तार कर शांतिभंग में चालान किया गया।
मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डा. अरुण कुमार ने बताया कि आरोपित छात्रों को 15 दिन के लिए निलंबित कर जांच बैठा दी है। जांच रिपोर्ट में यदि तीनों दोषी पाए गए तो बर्खास्त किया जाएगा।
पहले भी हो चुकी है छात्रों के बीच मारपीट
राजकीय मेडिकल कॉलेज में छह माह पहले एमबीबीएस के छात्रों ने नर्सिंग के छात्र के साथ मारपीट की थी। उसमें भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई। अभी भी पुलिस उसकी विवेचना कर रही है। प्राथमिकी दर्ज कराने का यह दूसरा मामला है।
