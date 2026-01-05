बदायूं में छेड़छाड़ से आहत किशोरी ने फंदे से लटककर दी जान, शिकायत के बावजूद घरवालों ने थाने में नहीं की थी शिकायत

जागरण संवाददाता, बदायूं। छेड़छाड़ से आहत किशोरी ने रविवार को आत्महत्या कर ली। मनचलों ने उसे रास्ते में घेरा तो बचने के लिए जूझी, भागकर घर पहुंची। उसने स्वजन को घटनाक्रम बताया ताकि आरोपितों को कड़ा सबक मिल सके। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि थाने जाकर शिकायत करेंगे परंतु किन्हीं कारणों से ऐसा नहीं हो सका। गुमसुम किशोरी तीन घंटे कमरे में बैठी रही। फिर दुपट्टे से फंदा बनाकर लट गई।

उसकी जान जाने के बाद पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी।15 वर्षीय किशोरी शनिवार शाम भूसा लाने के लिए घर से बाहर निकली थी। स्वजन के अनुसार रास्ते में गांव के कुछ मनचलों ने दुस्साहस किया। उन्होंने किशोरी से छेड़छाड़ की, अश्लील फब्तियां कसीं। वह घर लौटी तो रो रही थी। उसने घटनाक्रम बताया। स्वजन से कहा कि आरोपितों की थाने में शिकायत कर दें। इस पर परिवार के सदस्यों ने जवाब दिया कि रात हो रही है। रविवार को थाने जाकर शिकायत करेंगे।

कमरे में काफी देर वहीं बैठी रही रविवार सुबह को परिवार के सदस्य अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। इस बीच किशोरी गुमसुम रही। उसने किसी से ज्यादा बातचीत नहीं की। दोपहर तीन बजे वह कमरे में गई तो काफी देर वहीं बैठी रही। शाम को स्वजन ने कमरे में झांका तो फंदे से उसका शव लटका हुआ था।