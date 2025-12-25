बदायूं में लूट का सूत्रधार डिलीवरी ब्वॉय पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, बदायूं। रिगलिया गार्डन कॉलोनी में सहायक परियोजना अधिकारी को बंधक बनाकर लूट का मुख्य सूत्रधार चौथा आरोपित डिलीवरी ब्वाय गुरुवार देर शाम कुलचौरा के जंगल से पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। उसके पास से लूट के 16500 रुपये, घड़ी, चश्मा और तमंचा कारतूस बरामद हुए हैं। उसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।

सिविल लाइंस थाना क्षेत्र की रिगलिया कालोनी में 20 दिसंबर की रात अकेली महिला प्रीति वर्मा को बंधक बनाकर लाखों रुपये का सामान लूट लिया गया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 23 दिसंबर की रात पुलिस की उन्हीं बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें तीन बदमाश बिल्सी रोड के जंगल से पकड़े गए। उन सभी को पैर में गोली लगी थी लेकिन चौथा बदमाश अलापुर थाना क्षेत्र के गांव इस्लामगंज निवासी डेविड उर्फ शोएब और पप्पू पुत्र मोहम्मद मियां मौके से फरार हो गया था। उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया गया था। तभी से उसकी लगातार तलाश चल रही थी।

बताया जा रहा है कि गुरुवार देर शाम सिविल लाइंस पुलिस और एसओजी टीम को सूचना मिली की चौथा आरोपित डेविड उर्फ शोएब कुलचौरा के जंगल में देखा गया है। तभी पुलिस ने उसकी घेराबंदी की लेकिन बदमाश डेविड ने पुलिस के ऊपर ही फायरिंग कर दी, जिससे पुलिस ने खुद को बचाते हुए जवाबी फायरिंग की, इससे वह दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हो गया। तभी पुलिस ने उसे दबोच लिया।

उसके पास से लूट का सामान भी बरामद हुआ है। उसे तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया। यहां पूछताछ में पता चला कि वह ऑनलाइन फूड कंपनी में डिलीवरी ब्वाय का काम करता था और वह कई बार रिगलिया कालोनी में महिला के घर भी जा चुका था। उसका एक भाई जेल में बंद था। वह अक्सर उससे मिलने जेल जाता था। तभी उसकी लूट के आरोपित जसविंदर, दीपक और संतोष से जान पहचान हो गई। उनके बाहर निकलने के बाद चारों आरोपितों ने लूट की योजना बनाई।

डेबिट उर्फ शोएब ने रिगलिया कालोनी की रेकी की। महिला के घर का पता बताया और खुद भी लूट करने में शामिल रहा। सबसे पहले इसी ने महिला को धक्का देकर गिराया था। पुलिस ने लूट का सारा सामान अपने कब्जे में ले लिया है। सुबह उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा।