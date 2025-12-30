Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बदायूं के सदर तहसील में 10 हजार की रिश्वत लेते लेखपाल गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई से मचा हड़कंप

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 05:40 PM (IST)

    राजस्व विभाग में रिश्वतखोरी बंद होने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार दोपहर जिले में एक और लेखपाल रिश्वत लेते पकड़ा गया। वह पिछले एक माह से युवक को विरा ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बदायूं। राजस्व विभाग में रिश्वतखोरी बंद होने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार दोपहर जिले में एक और लेखपाल रिश्वत लेते पकड़ा गया। वह पिछले एक माह से युवक को विरासत दर्ज करने के नाम पर चक्कर लगवा रहा था। इसके बावजूद वह बिना रुपये लिए विरासत दर्ज करने को तैयार नहीं था। मंगलवार दोपहर सदर तहसील में रुपये देने का समय तय हुआ था और एंटी करप्शन टीम ने पहले से आकर घेराबंदी कर दी थी। इससे लेखपाल रंगे हाथ पकड़ा गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उझानी कोतवाली क्षेत्र के गांव गडौरा निवासी दुर्वेश पुत्र स्व. जयप्रकाश का कहना है कि पिछले दिनों उसके पिता का देहांत हो गया था। इससे पिता के नाम की जमीन उसके नाम पर दर्ज होनी थी। वह पिछले एक माह से लेखपाल महेंद्र सिंह के चक्कर लगा रहा था और लेखपाल आज की कल कर रहा था। वह बिना रुपये लिए विरासत दर्ज करने को तैयार नहीं था। उसने साफ तौर पर कहा था कि 10 हजार रुपये में विरासत दर्ज होती है। जब तक वह रुपये नहीं देगा, तब तक उसकी विरासत दर्ज नहीं होगी।

    इससे थकहारकर दुर्वेश ने एंटी करप्शन टीम को सूचना दे दी। टीम के अनुसार मंगलवार दोपहर रुपये देने के लिए समय निश्चित हुआ था। इधर रुपये लेने के लिए लेखपाल ने उसे सदर तहसील में ही बुला लिया था। दुर्वेश के तहसील पहुंचने से पहले ही टीम भी वहां पहुंच गई और घेराबंदी कर दी गई।

    जैसे ही लेखपाल ने रुपये लिए कि टीम ने उसे रंगे हाथ ही गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से बरामद 10 हजार रुपये भी कब्जे में ले लिए गए। बाद में उसे सिविल लाइंस थाने ले जाया गया। लेखपाल महेंद्र सिंह मूलरूप से मथुरा जिले में थाना मगोर्रा क्षेत्र के गांव मगोर्रा का रहने वाला है लेकिन इस समय उसका परिवार दीक्षा केसीआर टाऊन थाना मलपुरा जिला आगरा में रह रहा है। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। देर रात टीम उसे बरेली ले गई।

    अब तक पकड़े जा चुके हैं कई लेखपाल

    जिले में अब तक कई लेखपाल रिश्वत लेते पकड़े जा चुके हैं लेकिन इसके बावजूद लेखपाल अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे। पिछले दिनों 25 मई को लेखपाल संजीव कुमार पकड़ा गया था। उसके साथ बाइक मिस्त्री विनोद कुमार भी जेल गया था। लेखपाल उसी की दुकान पर आकर बैठ गया था और रिश्वत के 10 हजार रुपये भी उसके हाथ में दिलवाए थे। इसके तीन दिन बाद 23 मई को बिल्सी में लेखपाल चंद्रप्रकाश पकड़ा गया था। यह तीसरा चौथा लेखपाल है। हालांकि इनके अलावा कई पुलिसकर्मी और अन्य कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़े जा चुके हैं।