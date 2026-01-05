बदायूं में सर्राफा व्यापारी लूटकांड के बदमाशों पर लगेगी गैंग्स्टर, खुलेगी हिस्ट्रीशीट

जागरण संवाददाता, बदायूं। उघैती थाना क्षेत्र में खितौरा की बाजार में दिनदहाड़े सर्राफा व्यापारी से लूटपाट करने वाले तीनों बदमाशों के खिलाफ और बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। अब तीनों बदमाशों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई होगी और उनकी हिस्ट्रीशीट भी खोली जाएगी। पुलिस ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है।

पिछले दिनों 19 दिसंबर को उघैती थाना क्षेत्र की खितौरा की बाजार में एक बड़ी घटना होने से बच गई थी। तीन बदमाश दिनदहाड़े सर्राफा व्यापारी लालाराम गुप्ता की दुकान में घुस गए थे और तमंचे के बल पर उन्होंने लाखों का सोना लूट लिया था।

गनीमत रही कि इसका ग्रामीणों को तत्काल पता चल गया था, जिससे उन्होंने बदमाशों की घेराबंदी शुरू कर दी। जैसे ही वह दुकान से बाहर निकले कि ग्रामीणों ने उन्हें पकड़कर जमकर पीटा, जिससे तीनों बदमाश काफी घायल हुए। उनके पास से सारा सोना बरामद कर लिया गया।

उनकी पहचान बिसौली कोतवाली क्षेत्र के गांव परसिया निवासी अंकित, उघैती थाना क्षेत्र के गांव स्वरूपपुर निवासी सचिन और बरेली के आंवला कोतवाली क्षेत्र के गांव राजपुर खुर्द निवासी प्रदीप के रूप में हुई। पुलिस ने तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और दूसरे दिन उन्हें जेल भेज दिया।