    आधी रात को 'रणक्षेत्र' बनी गंगा की कटरी: 200 बीघा जमीन के लिए आमने-सामने वन विभाग और ग्रामीण

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 12:28 AM (IST)

    बदायूं के कछला क्षेत्र में वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने जानलेवा हमला कर दिया। 200 बीघा जमीन से कब्जा हटाने गई टीम पर फायरिंग हुई और गाड़ियों में तो ...और पढ़ें

    हमले में क्षत‍िग्रस्‍त वन विभाग की गाड़ी

    संवाद सूत्र, जागरण, कछला/उझानी। उझानी कोतवाली क्षेत्र में सोमवार रात गंगा की कटरी गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। रात वन विभाग की टीम ने जमीन से कब्जा छुड़ाने के प्रयास में कई बीघा गेहूं की फसल जोतवा डाली। जब ग्रामीणों को इसके बारे में जानकारी हुई तो वह लाठी-डंडे, कुल्हाड़ी और असलहे लेकर पहुंच गए।

    उन्होंने जबरदस्त फायरिंग की और उनकी गाड़ियां तोड़ डाली। इस दौरान वन विभाग की टीम को अपनी जान बचाना मुश्किल पड़ गई। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने एक संविदा कर्मचारी को खूब पीटा है। उसको गंभीर चोटें आईं। रेंजर समेत दो गाड़ियां टूटी हैं। इसकी जानकारी पर एसएसपी ने प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

    मामला सोमवार रात करीब 12 से एक बजे के बीच का बताया जा रहा है। उस वक्त रेंजर विकास कुमार वरूण और वन दारोगा शिवम प्रताप सिंह अपनी टीम व कई संविदा कर्मचारियों को लेकर कछला इलाके की गंगा की कटरी में बसे चंदनपुर गांव पहुंच गए। यहां वन विभाग की करीब दौ बीघा से ज्यादा जमीन पर ग्रामीणों का कब्जा है और वह वर्षों से यहां फसल करते आ रहे हैं।

    इसी तरह राजस्व विभाग की भी करीब डेढ़ सौ बीघा जमीन पर ग्रामीणों का कब्जा है। रात रेंजर करीब दस ट्रैक्टर लेकर मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने ग्रामीणों द्वारा बोई गई गेहूं की फसल को जोतवाना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि कुछ ग्रामीण खेतों पर मौजूद थे। वह फसल की सिंचाई करने के लिए ट्रैक्टर-ट्राली में पंपसेट लादकर आए थे।

    जैसे ही उन्होंने वन विभाग की टीम को देखा कि गांव वालों को सूचना दे दी, जिससे गांव के करीब 50-60 लोग अपने हाथों में लाठी-डंडे, कुल्हाड़ी और असलहे लेकर पहुंच गए। उन्होंने देखते ही वन विभाग की टीम को दौड़ाना शुरू कर दिया और फायरिंग कर दी। ग्रामीणों ने रेंजर और वन दारोगा की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी।

    बताया जा रहा है कि एक ग्रामीण ने रेंजर की गाड़ी पर कुल्हाड़ी से हमला किया था, जिससे कुल्हाड़ी भी उसी में अटक गई। उन्होंने सहसवान कोतवाली क्षेत्र के गांव सुजावली निवासी संविदा कर्मचारी दिनेश यादव को पकड़ लिया। उसके साथ जबरदस्त मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। किसी तरह वन विभाग की टीम वहां से अपनी जान बचाकर भागी।

    बताया जा रहा है कि इस दौरान वन विभाग की टीम ने पुलिस को सूचना नहीं दी थी। इतना सबकुछ होने के बाद मंगलवार को पुलिस को बताया गया। इसकी जानकारी होने पर डीएफओ निधि चौहान दोपहर के समय डीएम अवनीश कुमार राय और एसएसपी डा. बृजेश कुमार सिंह से मिलीं और कार्रवाई की मांग की। बहरहाल मंगलवार शाम तक इस संबंध में पुलिस को सूचना नहीं दी गई। पुलिस ने तहरीर आने पर कार्रवाई करने को कहा है।

    जिसका क्षेत्र उसी दारोगा को नहीं ले गई टीम

    बताया जा रहा है कि चंदनपुर गांव वन दारोगा अमित चौहान के अंर्तगत आता है। रात कब्जा करने वाली टीम को अमित चौहान पर शक था कि वन वन विभाग की जमीन जोतवा रहे हैं। इससे टीम उसे ही अपने साथ नहीं ले गई। जब इस संबंध में दारोगा अमित चौहान से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह क्षेत्र उनका नहीं है। यहां कई लोग तैनात हैं। इस घटना को लेकर वन विभाग के टीम के अधिकारियों पर तमाम सवाल उठ रहे हैं।

    ग्रामीण बोले- वन विभाग की टीम ने की फायरिंग

    चंदनपुर गांव के कई लोगों ने बताया कि रात वन विभाग की टीम तमंचे भी लेकर आई थी। इसलिए वह पुलिस को लेकर नहीं आए। उन्होंने ही ग्रामीणों के ऊपर फायरिंग की थी। उनका एक ट्रैक्टर ट्राली और पंपसेट भी ले गए।

     

     

    इस मामले की विभागीय जांच कराई जाएगी। फिलहाल जो टीम पर हमला हुआ है। उस संबंध में तहरीर दी जा रही है। जिन लोगों ने हमला किया है। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है।

    - निधि चौहान, डीएफओ

     

    मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है और न ही रात सूचना दी गई थी। हां दोपहर के समय जरूर पता चला। वह टूटी हुई गाड़ियां भी कोतवाली लेकर नहीं आए हैं। अगर इसमें तहरीर आती है तो प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

    - प्रवीण कुमार, इंस्पेक्टर उझानी


