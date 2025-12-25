बदायूं में टेंडर जारी करने में हुआ खेल, नगर पंचायत अध्यक्ष, पति और क्लर्क पर FIR, ऐसे लिखी फर्जीवाड़े की स्क्रिप्ट
अलापुर नगर पंचायत अध्यक्ष हुमा बी, उनके पति और लिपिक के खिलाफ फर्जीवाड़ा कर टेंडर आमंत्रित करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई। आरोप है कि अध ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बदायूं। फर्जीवाड़ा कर टेंडर आमंत्रित करने में अलापुर की नगर पंचायत अध्यक्ष हुमा बी, उनके पति व लिपिक के विरुद्ध गुरुवार को प्राथमिकी दर्ज करा दी गई। अधिशासी अधिकारी त्रिवेंद्र कुमार का आरोप है कि फर्जीवाड़ा करने के लिए उनके हस्ताक्षर स्कैन कर टेंडर पर अंकित कर दिए गए। उन्होंने बताया कि नगर पंचायत की ओर से चार दिसंबर को 14वां और 15वां वित्त आयोग के अंतर्गत 15 से लेकर 20 दिसंबर तक टेंडर आमंत्रित किए गए थे।
कार्यालय लिपिक गार्गी गुप्ता, नगर पंचायत अलापुर अध्यक्ष हुमा बी और उनके पति फहीमउद्दीन ने कार्यालय में बैठकर कूटरचित दस्तावेज तैयार किए। उन्होंने कंप्यूटर के माध्यम से उनके हस्ताक्षर को स्कैन कर लिया और उसमें तारीखें आगे बढ़ा दी गईं। इसके बारे में उन्हें सूचना भी नहीं दी गई।
सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप
उन्होंने फर्जीवाड़ा किया है और सरकारी कार्य में बाधा डाली है। अधिशासी अधिकारी त्रिवेंद्र कुमार ने इस संबंध में डीएम से शिकायत की थी और एसएसपी को भी प्रार्थना पत्र सौंपा था। उन्होंने इसकी प्राथमिक जांच सीओ से कराई। उनकी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई है।
एसओ उदयवीर सिंह ने बताया कि अलापुर नगर पंचायत की ओर से निविदाएं निकाली गई थीं, लेकिन नगर पंचायत अध्यक्ष की ओर से अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर स्कैन कर तारीख आगे बढ़ा दी गई। इसके बारे में उन्हें सूचना नहीं दी गई। उनके साथ फर्जीवाड़ा किया गया। इससे अधिशासी अधिकारी ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है।
