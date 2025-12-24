नशे का इंजेक्शन लगाकर घोंट दिया था बंगाली डॉक्टर के बेटे का गला, दो कंपाउंडर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बदायूं। फैजगंज बेहटा कस्बे में बंगाली डॉक्टर के बेटे की हत्या करने वाले खुद उनके क्लीनिक के दो कंपाउंडर निकले। उन्होंने तीन दिन पहले नशे का इंजेक्शन लगाकर गला घोंट दिया था और मुंह में कैंची से वार किया था। बाद में हाथ पैरों से ईंटें बांधकर उसके शव को घर के पीछे तालाब में फेंक दिया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करते हुए उनकी निशानदेही पर सिरिंज, नशे का इंजेक्शन और कैंची बरामद की है। दोपहर बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

सोमवार सुबह फैजगंज बेहटा कस्बे में बंगाली डाक्टर आरके विश्वास के बेटे प्रतीश उर्फ पिंटू का शव उनके घर के पीछे तालाब में पड़ा मिला था। वह अपने घर की छत पर चढ़े थे। तभी उन्होंने तालाब में उसका शव पड़ा देखा था। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन की और मंगलवार दोपहर उसके शव का पोस्टमार्टम कराया, जिसमें गला दबाकर हत्या बताई गई और उसके शरीर पर चोटों के निशान भी मिले थे।

शुरुआती दौर में माना जा रहा था कि प्रतीश के अपने बड़े से संबंध अच्छे नहीं थे। दोनों के बीच काफी तनातनी थी। इससे पुलिस भी उसी पर आशंका व्यक्त कर रही थी लेकिन जब पुलिस ने गहराई से इसकी छानबीन की तो पता चला कि उनकी दुकान पर पश्चिम बंगाल के जिला नदिया क्षेत्र के गांव आडंगघाटा निवासी आशिक पुत्र कार्तिक हाल पता गांव दांवरी और नदिया जिले के गांव बंकिमनगर निवासी संजू पुत्र संजय विश्वास हाल पता वार्ड नंबर सात फैजगंज बेहटा बतौर कंपाउंडर काम कर रहे थे।

दोनों को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो आरोपित संजू ने बताया कि उसके परिवार की एक महिला से प्रतीश के अवैध संबंध थे। उसके पास आपत्तिजनक वीडियो और फोटो भी थे। वह अक्सर उसी बात को लेकर ताना देता था और फोटो वीडियो प्रसारित करने की धमकी देता था जबकि आशिक के दूसरे बंगाली डाक्टर की पत्नी से संबंध थे। आशिक उसकी दुकान पर काम करता था।

इस बारे में प्रतीश ने बंगाली डाक्टर को बता दिया था, जिससे उसने आशिक को दुकान से निकाल दिया था लेकिन उसे प्रतीश का बड़ा भाई अपने क्लीनिक पर ले आया था। इसी बात को लेकर दोनों कंपाउंडर काफी नाराज थे। शुक्रवार रात उन्होंने मौका देखकर नशे का इंजेक्शन लगाकर प्रतीश का गला घोंट दिया और बाद में उसको मुंह में कैंची मारी।

ड्रिप पाइप ने खोली हत्यारोपितों की पोल युवक प्रतीश उर्फ बंटू के हाथ जरूर डाटा केबल से बंधे थे लेकिन उसके पैर ड्रिप पाइप से बांधे गए थे और वह पाइप क्लीनिक के अंदर से ही लिए गए थे। उसका शव भी कोई ज्यादा दूर नहीं पड़ा था। इससे पुलिस पहली ही बार में यह समझ गई थी कि इसमें किसी बाहरी व्यक्ति का हाथ नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो काफी नजदीकी है। बड़े भाई के अलावा यह दोनों कंपाउंडर ही काफी नजदीकी थे।