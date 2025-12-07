खतरे में नवजात बच्चे : महिला अस्पताल में फिर सक्रिय हुए जमानत पर छूटे 'बच्चा चोर' दलाल

जागरण संवाददाता, बदायूं। उसहैत इलाके से बालिका का अपहरण करने वाला गिरोह एक बार फिर महिला अस्पताल में सक्रिय हो गया है। इसमें शामिल रहीं महिलाएं दोबारा से महिला अस्पताल में आना शुरू हो गई हैं और उन्होंने वहीं पुराना धंधा शुरू कर दिया है। वह महिला अस्पताल से मरीजों को बरगलाकर निजी अस्पतालों में ले जहा रहीं हैं और वहां से मोटी कमीशन खा रहीं हैं।

यह धंधा उनका पहले से चल रहा था। तमाम कोशिशों के बावजूद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी बंद नहीं करा पाए लेकिन पुलिस ने नकेल कसने का प्रयास किया। कुछ दिन जेल में रहे और जमानत पर बाहर आने के बाद उन्होंने अब फिर से महिला अस्पताल में डेरा जमा लिया है।

यह गिरोह वर्षों से महिला अस्पताल में डेरा जमाए हुए है। इसमें कई महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। इनका काम यह है कि यह सुबह ही महिला अस्पताल आ जाते हैं और फिर यहां आने वाले मरीजों को बरगलाते हैं। अगर वह उनके कहने में आ जाते हैं तो उन्हें महिला अस्पताल से निकलवाकर निजी अस्पतालों में भर्ती करा देते हैं।

यह खेल वर्षों से चल रहा है। कई निजी अस्पताल इसी खेल से चल रहे हैं। वह मरीज को लाने वाले को एक हजार रुपये से लेकर पांच हजार रुपये तक की कमीशन देते हैं। इससे यह दलाल दिनभर महिला अस्पताल में डेरा जमाए रहते हैं। यह सब करते-करते उन्होंने अस्पतालों से बच्चा चोरी करना शुरू कर दिया था। बताया जा रहा है कि उन्होंने पांच से आठ लाख रुपये तक में नवजात बच्चों को बेचा था।

मार्च 2025 में जब उन्हें कोई बच्चा नहीं मिला तो उन्होंने उसहैत थाना क्षेत्र के गांव कड्डी नगला से एक डेढ़ साल की बालिका प्रभा को अपहरण कर लिया था। इसमें कुंवरगांव थाना क्षेत्र के गांव पड़ौलिया निवासी अमनपाल, सखानू के वार्ड नंबर एक निवासी सागर कुमार, सहसवान कोतवाली क्षेत्र के गांव खंदक निवासी यशपाल उर्फ यश, शिवपुरम निवासी गायत्री, छोटी और नेकपुर निवासी कुसुमा आदि लोग पकड़े गए थे।

अमन पाल और सागर कुमार पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए थे। अभी कुछ दिन पहले ही इसमें महिला आरोपितों की जमानत हो गई। अब उन्होंने फिर से महिला अस्पताल में डेरा जमा लिया है और लगातार गर्भवती महिलाओं व उनके तीमारदारों को बरगलाकर निजी अस्पतालों में भर्ती कराना शुरू कर दिया है। इससे अस्पतालों में नवजात बच्चों को भी खतरा शुरू हो गया है।

सभी आरोपितों के खिलाफ दाखिल हो चुकी है चार्जशीट बच्चे के अपहरण में शामिल कुंवरगांव थाना क्षेत्र के गांव पड़ौलिया निवासी अमन पाल, सखानू के वार्ड नंबर एक निवासी सागर कुमार, सहसवान कोतवाली क्षेत्र के गांव खंदक निवासी यशपाल उर्फ यश, शिवपुरम निवासी गायत्री, छोटी और नेकपुर निवासी कुसुमा समेत सभी आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इसमें गिरोह का सरगना यशपाल उर्फ यश है।