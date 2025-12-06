बदायूं में दहेज हत्या के दोषी पति को 10 साल की सजा, ससुर और जेठ को आठ-आठ वर्ष की जेल

जागरण संवाददाता, बदायूं। दहेज उत्पीड़न को लेकर पत्नी की गला दबा कर हत्या करने के आरोपित पति, ससुर और जेठ को फास्ट ट्रैक/ महिलाओ के विरुद्ध अपराध की न्यायाधीश मिर्जा जीनत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

इसमें पति को 10 साल और ससुर और जेठ को आठ-आठ साल की कैद सजा सुनाई। सभी दोषियों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना डाला गया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी मुकदमा राजिक अली पुत्र मेहताब शाह निवासी ग्राम मोहम्मद नगर सुलरा थाना मुसाझाग ने थाना कादरचौक में तहरीर दी थी।

इसमें उसने बताया कि उसने अपनी बेटी गुड़िया उर्फ कारिव उम्र 22 वर्ष की शादी यूनिस पुत्र इरशाद निवासी जलालपुर थाना कादरचौक के साथ करीब एक साल पहले दान दहेज के साथ देकर विदा की थी। बताया कि जो अपनी 160 सीसी बाइक दी थी, यह बाइक यूनिस ने बेच दी और हमसे नई बुलेट बाइक लाने के लिए मांग कर रहा था।