बदायूं में दर्दनाक हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दंपती की मौत

जागरण संवाददाता, बदायूं। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में कादरचौक रोड पर स्थित केंद्रीय विद्यालय के नजदीक अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दंपती की मृत्यु हो गई।

बिनावर थाना क्षेत्र के गांव अहिरवारा निवासी पप्पू और उनकी पत्नी साजमा बुलेट बाइक पर सवार होकर अपनी रिश्तेदारी रमजानपुर गांव से लौट रहे थे।

बताया जा रहा है कि उस दौरान पप्पू हेलमेट नहीं लगाए थे। उनकी बाइक केंद्रीय विद्यालय के नजदीक पहुंची थी। तभी किसी वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी और दंपती की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस वाहन के बारे में जानकारी कर रही है।