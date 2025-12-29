बदायूं आंगनबाड़ी भर्ती: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 65 तो सहायिका के 1317 पद, फिर बढ़ाई आवेदन की अंतिम तारीख

Language
    By Ankit Gupta Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 03:41 PM (IST)

    आंगनबाड़ी केंद्र।

    जागरण संवाददाता, बदायूं। जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर निकली भर्ती अब तक पूरी नहीं हो सकी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 65 पदों और सहायिका के 1317 पदों पर भर्ती के आवेदन की तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। पहले 25 दिसंबर तक के लिए बढ़ाई गई तिथि को अब चार जनवरी तक के लिए कर दिया गया है।

    15 नवंबर से शुरू हुई प्रक्रिया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 65 और सहायिका के हैं 1317 पद खाली

    जिले में नवंबर 2024 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पद पर भर्ती निकाली गई थी। इसमें करीब साढ़े चार सौ पदों पर चयन होना था। लेकिन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी 379 पदों पर ही भर्ती पूरी हो सकी। इसके बाद विभाग ने दोबारा विज्ञापन जारी कराते हुए शेष 65 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की। जिसकी आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर तय की गई थी। लेकिन समय बीतने के बाद भी आवेदन प्राप्त नहीं हो सके। इसके चलते दस दिन तिथि बढ़ाई गई, लेकिन फिर भी आवेद नहीं आए।

    कम आवेदन के चलते लगातार बढ़ाई जा रही तिथि, इस प्रक्रिया के पूरे होते ही फिर निकलनी है भर्ती

    ठीक यही हालत आंगनबाड़ी सहायिका के 1317 पदों की भर्ती के साथ हुआ। इसके चलते ही पहले 25 दिसंबर तक का समय बढ़ाया गया। इसके बाद भी आवेदन नहीं आए तो अब अंतिम मौका देते हुए चार जनवरी तक का समय बढ़ाया गया है। बेरोजगार और जरूरतमंद महिलाएं जो इस प्रक्रिया में आर्हता पूरी करतीं हों वह इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। बताया जा रहा है कि इस भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण होते ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नए सिरे से भर्ती निकाली जाएगी।

    आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया में कम आवेदन आने के चलते तिथि बढ़ाई गई है। चार जनवरी तक का समय बढ़ाया गया है। इस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद नए सिरे से फिर भर्ती निकाली जाएगी। जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका दोनों के पद होंगे। - प्रमोद कुमार सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी