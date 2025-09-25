Language
    जिला अस्पताल दवा लेने आई महिला के पर्स से 35 हजार और सोने के कुंडल चोरी, CCTV कैमरे में कैद हुई घटना

    By Jagran News Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 08:30 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, बदायूं। जिला अस्पताल दवा लेने आई एक महिला की थैली से बुर्कानशीं महिला और उसका बच्चा पर्स चोरी करके ले गया। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उसके आधार पर पुलिस ने बुर्कानशीं महिला और उसके बच्चे की तलाश शुरू कर दी है। अभी उसका कुछ पता नहीं चला है। पीड़ित महिला ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

    उसहैत थाना क्षेत्र के गांव खेड़ा जलालपुर निवासी रीना पत्नी विजेंद्र बुधवार को अपने देवर हिम्मत सिंह के साथ दवा लेने जिला अस्पताल आईं थीं। रीना के अनुसार उन्होंने अपना पर्चा बनवाया और ओपीडी में जाकर डाक्टर से लिखवा कर दवा ली। उसी दौरान एक बुर्का पहने महिला भी उनके साथ दवा ले रही थी। उसके साथ एक बच्चा भी था। वह दवा लेकर जिला अस्पताल के मुख्य गेट पर पहुंची थीं।

    वह अपने हाथ में पन्नी की थैली पकड़े हुए थीं। उसी थैली में उनका पर्स रखा हुआ था और उस पर्स में 35 हजार रुपये और सोने के कुंडल रखे हुए थे। दरअसल उनके सोने के कुंडल टूट गए थे। इसलिए वह उनको मरम्मत कराने के लिए लेकर आई थीं।

    जैसे ही वह अस्पताल के गेट पर पहुंचीं कि तभी उस महिला और उसके बच्चे ने ब्लेड से थैली काट दी और उससे पर्स निकालकर ले गईं। जैसे ही वह गेट से बाहर निकलीं कि उन्हें थैली कटने का अहसास हो गया। उन्होंने चोर को काफी तलाश किया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। उनकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो पता चला कि उनकी थैली काटकर एक बुर्का पहने महिला और उसका बच्चा पर्स ले गया है।

    वह थैली काटते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। रीना ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि मामला जानकारी में है। इसकी जांच कराई जा रही है।