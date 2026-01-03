रात में पति से फोन पर हुआ विवाद, सुबह फंदे से लटकता मिला पत्नी का शव

जागरण संवाददाता, सगड़ी (आजमगढ़)। जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत भरौली गांव में शुक्रवार की रात पति से फोन पर हुए विवाद के बाद शनिवार की सुबह 25 वर्षीय अंजलि का कमरे में दुपट्टे के सहारे फंदे से लटकता शव देख परिवार वाले सन रह गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने विधिक कार्रवाई की। अंजलि के पिता ने गोधन चौहान ने पति अखिलेश चौहान सहित परिवार के अन्य लोगों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। मऊ के घोसी थाना क्षेत्र के बुधनारी गांव निवासी गोधन चौहान ने वर्ष 2021 मई में अपनी पुत्री अंजलि की शादी जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के भरौली गांव निवासी अखिलेश चौहान से की थी। अखिलेश प्लंबर का काम करते है, मौजूदा समय में वह अहमदाबाद में है। गोधन ने आरोप लगाते हुए कहा कि शादी के कुछ दिन बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग बेटी को तरह-तरह से दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे।

कई बार मामले को लेकर रिश्तेदारों की मदद से पंचायत भी हुई थी लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। रात में अंजलि को उसके पति अखिलेश ने फोन किया था। इसके बाद दोनों में किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया।

इसकी जानकारी अंजलि ने हम लोगों को दी थी, सुबह जब उसकी जेठानी उठी तो किसी काम से पीछे बने कमरे में गई, देखा कि दुपट्टे के सहारे पंखे से शव लटक रहा है। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग उसे फंदे से नीचे उतारे लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।