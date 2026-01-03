वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जांच करने पहुंचे पंचायत अधिकारी, कम उम्र के लोगों के जुड़े हैं नाम
आजमगढ़ के रोशनपुर में मतदाता सूची में अनियमितताओं की शिकायत पर जिलाधिकारी के निर्देश पर एडीओ पंचायत ने जांच की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बीएलओ की मि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जहानागंज (आजमगढ़)। ग्राम सभा रोशनपुर में बीएलओ की मिली भगत से कुछ लोगों का नाम मतदाता सूची से गायब करने तथा कुछ कम उम्र के लोगों का फर्जी आधार कार्ड के आधार पर नाम जुड़वाने की शिकायत जिलाधिकारी के पास ग्रामीणों द्वारा की गई थी जिस पर सख्ती दिखाते हुए जिलाधिकारी ने एडियो पंचायत को मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को निर्देशित किया।
उसके अनुपालन में शनिवार को एडियो पंचायत संतोष सिंह, पर्यवेक्षक चंद्रभान यादव, एवं बीएलओ रिशु चौबे रोशनपुर में स्थित पंचायत भवन पर पहुंचे जहां सुबह से ही ग्रामीण उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे।
एडियो पंचायत संतोष सिंह ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा यह शिकायत की गई है की मतदाता सूची में 150 नाम दिए गए थे, जिसमें 32 मतदाताओं का नाम बीएलओ की मिली भगत से बिना किसी आधार के गलत ढंग से काट दिया गया है और कुछ ऐसे नए नाम जोड़े गए हैं, जिनकी उम्र 18 साल से कम है।
इसके संबंध में बी एल ओ रिशु चौबे का कहना है की जो 32 नाम कटे हैं। वह अधूरे फॉर्म थे जिस पर ग्रामीणों ने तुरंत आपत्ति जताई कि यदि फॉर्म अधूरे थे या कोई कमी थी तो इसे पूरा करना आपकी भी जिम्मेदारी थी आपने बिना बताए मतदाता सूची से नाम गायब कर दिया क्या यह उचित है।
एडियो पंचायत ने बताया कि जिन कम उम्र के बच्चों का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, उनका ओरिजिनल आधार कार्ड और मार्कशीट की कॉपी मंगाई गई है यदि उनकी आयु कम होगी तो उनका नाम मतदाता सूची से हटाया जाएगा और जो लोग मतदाता होने के पात्र हैं उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज कराया जाएगा।
एडियो पंचायत के आश्वासन पर ग्रामीणों को संतोष हुआ और उन्होंने कहा की मतदाता सूची बिना किसी के दबाव में निष्पक्ष रूप से जारी होना चाहिए ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति अपने मताधिकार का उचित प्रयोग कर सके।
बैठक में प्रधान महेशपाल, पूर्व प्रधान सत्य प्रकाश उर्फ डब्बू सिंह ,गौरव सिंह उफ हल्ला,पंकज कुमार सिंह उर्फ झब्बू,लालता सिंह सहित अन्य ग्रामीण भी उपस्थित थे।
