आजमगढ़ में ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार पिता-पुत्री की मौत, पत्नी की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, रानीकीसराय (आजमगढ़)। रानीकीसराय थाना क्षेत्र के कोटिला बाजार स्थित आवक मोड़ पर शनिवार की सुबह करीब 11 बजे तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार 40 वर्षीय प्रमोद चौहान, तीन वर्षीय बेटी सानवी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पत्नी सीमा चौहान गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़ कर फरार हो गया।

स्थानीय लोगों की मदद से घायल सीमा को इलाज के लिए पास के सीएचसी में भर्ती कराया गया। जहां चिकित्सक ने गंभीर स्थिति देखते हुए प्राथमिक इलाज के बाद सीमा को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है।

स्वजन ने बताया कि अहियाई गांव निवासी प्रमोद पहले दिल्ली में नौकरी करता था। चोट लगने के बाद वह वापस घर लौट आया था। घर पर ही पर ही रहकर इलेक्ट्रिशियन का कार्य करता था।

प्रमोद को तीन बच्चे हैं, बड़ी बेटी सुमन, बेटा रवि और सबसे छोटी बेटी सानवी। सानवी की तबीयत कुछ दिनों से खराब थी। उसे सर्दी-जुकाम और बुखार था।

शनिवार को वह सानवी व पत्नी के साथ बेटी की दवा लेने स्कूटी से कोटिला बाजार जा रहा था। जैसे ही वह एनएच पर पहुंचा पीछे से आ रही ट्रक ने टक्कर मार दी।

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ट्रक को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि स्कूटी चलाते वक्त प्रमोद व उसकी पत्नी ने हेलमेट नहीं पहना था। मौत की खबर मिलते ही स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।