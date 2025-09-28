Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घर के सामने पेड़ से लटकता मिला युवती का शव, देखते ही सन्न रह गए परिजन

    By Ved Prakash Sharma Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 05:30 AM (IST)

    आजमगढ़ के बलरामपुर में देवारा जदीद गांव की 20 वर्षीय नीलम का शव घर के सामने पेड़ से लटका मिला। वह बीए तृतीय वर्ष की छात्रा थी। सुबह पिता ने उसे कमरे में न पाकर बाहर देखा तो शव पेड़ से लटका था। घटना से गांव में सनसनी फैल गई और पुलिस जांच में जुट गई है। आत्महत्या का कारण अज्ञात है। परिवार सदमे में है।

    prefferd source google
    Hero Image
    घर के सामने आम के पेड़ से लटकता मिला युवती का शव।

    जागरण संवाददाता, बलरामपुर (आजमगढ़)। महराजगंज थाना क्षेत्र के देवारा जदीद गांव निवासी 20 वर्षीय नीलम की शनिवार की सुबह घर के सामने आम के पेड़ से लटकता शव देख स्वजन सन्न रह गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    देवारा जदीद निवासी नीलम तीन भाई और चार बहन में सबसे छोटी थी। वह स्व. ईशदत्त स्मारक महाविद्यालय देवारा कदीम में बीए तृतीय वर्ष की छात्रा थी।

    प्रतिदिन की तरह रात को स्वजन के संग भोजन करने के बाद कमरे में सोने के लिए चली गई। सुबह जब पिता राजेंद्र उसे जगाने के लिए कमरे में पहुंचे तो वह नहीं थी।

    जब घर से बाहर आए तो सामने आम के पेड़ से दुपट्टे के सहारे शव लटक रहा था। उसने इस तरह का कदम क्यों उठाया यह लोग समझ नहीं पा रहे हैं।

    पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। जांच के बाद ही मौत के कारणों का पता लग पाएगा। मौत से स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। 

    यह भी पढ़ें- अगर फाइलों पर ये रंग लगा मिला तो नहीं होगी मामले की सुनवाई, हाई कोर्ट ने दिए सख्त निर्देश