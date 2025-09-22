Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जमीन के बैनामा में पकड़ी गई 6.52 लाख की स्टांप शुल्क की चोरी, वसूली के लिए नोटिस जारी

    By Anil Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 07:34 PM (IST)

    आजमगढ़ के बूढ़नपुर में उप निबंधक कार्यालय में दो मंजिला भवन को परती भूमि बताकर बैनामा कराने पर 6.5 लाख रुपये के स्टाम्प शुल्क की चोरी का मामला सामने आया है। भाजपा नेता की शिकायत पर जांच में खुलासा हुआ कि जमीन पर निर्माण मौजूद था। अब डीआईजी स्टाम्प ने परीक्षण के बाद वसूली के लिए नोटिस जारी करने की बात कही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    जमीन के बैनामा में पकड़ी गई 6.52 लाख की स्टांप शुल्क की चोरी।

    जागरण संवाददता, आजमगढ़। उप निबंधक कार्यालय बूढ़नपुर में दो मंजिला भवन को परती भूमि दिखाकर बैनामा कराने में छह लाख, 52 हजार, 170 रुपये की स्टाम्प शुल्क की चोरी का मामला प्रकाश में आया है। कार्रवाई के लिए जांच आख्या डीआईजी स्टाम्प के पास भेजी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    परीक्षण कर न्यायालय में स्टाम्प वाद दाखिल किया जाएगा। संबंधित से स्टांप शुल्क की धनराशि जुर्माना के साथ वसूला जाएगा। जिसके लिए नोटिस जारी किया जाएगा।

    सहायक आयुक्त स्टांप राजेश कुमार ने बताया कि भाजपा श्रम प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक गोरखपुर क्षेत्र रमाकांत मिश्रा जनसुनवाई पाेर्टल पर शिकायत की थी। तत्कालीन प्रभारी उप निबंधक अरविंद मिश्र ने शिकायत के आधार पर भौतिक सत्यापन किया।

    उप निबंधक बूढ़नपुर की भेजी गई जांच आख्या के अनुसार ओमप्रकाश और दीपक ने मतलूबपुर में अपनी मकान वाली जमीन को परती जमीन बताकर एक दूसरे को बेच दिया है। निरीक्षण में पाया गया कि विक्रय की गई भूमि पर दो मंजिला निर्माण मौजूद था।

    50 मीटर की खाली भूमि का व्यवसायिक प्रयोग किया जा रहा था। जांच में कुल 06,52,170 रुपये की स्टांप और निबंधन शुल्क की कमी पाई गई। एक लेखपत्र में एक लाख, 63 हजार, 30 रुपये, दूसरे लेखपत्र में दाे लाख, 44 हजार, 570 रुपये और तीसरे लेखपत्र में भी दो लाख 44 हजार, 570 रुपये की कमी शामिल है।

    उप निबंधक ने इस मामले में स्टांप शुल्क की कमी से संबंधित रिपोर्ट सहायक महानिरीक्षक निबंधन को अग्रिम कार्रवाई के लिए भेज दी। डीआईजी स्टाम्प राजेश कुमार ने बताया कि प्रकरण की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। जिसका परीक्षण किया जा जाएगा। स्टांप वाद दाखिल करने के बाद वसूली लिए नाेटिस जारी किया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- Barabanki News: चोरों ने छत से होकर चार लाख नकदी समेत आभूषण लेकर हुए फरार, परिवार ने लिया था कर्ज