    PM Kusum Yojana: सोलर पंप से करें सिंचाई, पाएं 60% तक अनुदान; योजना के बारे में पूरी डिटेल

    By Anil Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 03:08 PM (IST)

    आजमगढ़ में पीएम कुसुम योजना के तहत किसान सिंचाई के लिए सोलर पंप बुक कर सकते हैं। सरकार 60% तक अनुदान देगी। 26 नवंबर से बुकिंग शुरू हो चुकी है, अंतिम तिथि 15 दिसंबर है। विभागीय पोर्टल पर पंजीकृत किसान ही आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग के साथ टोकन मनी जमा करनी होगी।

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। प्रधानमंत्री किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम योजना) के तहत फसल की सिंचाई के लिए सोलर पंप की आनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। बुकिंग के बाद किसानों का चयन ई-लाटरी से किया जाएगा।

    सोलर पंपों पर सरकार 60 प्रतिशत अनुदान देगी। जिससे किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन मिल सके। इसके लिए सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसमें एक पीएम कुसुम योजना भी है।

    उप कृषि निदेशक आशीष कुमार ने बताया कि योजना के तहत किसानों को दो से लेकर 10 एचपी (हार्सपावर) के सोलर पंप 60 प्रतिशत अनुदान पर दिए जाते हैं। पोर्टल पर 384 सोलर पंप हैं।

    आनलाइन बुकिंग के लिए पोर्टल 26 नवंबर से ही शुरू हो गया है। किसान आवश्यकतानुसार आगामी 15 दिसंबर तक बुकिंग करा सकते हैं। योजना का लाभ वही किसान ले सकेंगे, जिनका विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण होगा।

    https:agriculture.up.gov.in पर क्लिक कर सोलर पंपों की आनलाइन बुकिंग की जाएगी। इसके बाद किसानों का चयन ई-लाटरी के माध्यम से किया जाएगा। सोलर पंप के आनलाइन बुकिंग के साथ किसानों को टोकन मनी के रूप में पांच हजार रुपये जमा करने होंगे।

