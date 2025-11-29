PM Kusum Yojana: पहले आओ...पहले पाओ! इस योजना में मिल रही 1 लाख तक की सब्सिडी, जल्दी से करें आवेदन

जागरण संवाददाता, जालौन। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के तहत किसानों को सोलर पंप लगाने पर सरकार एक लाख तक का अनुदान दिया जा रहा है। दो एचपी सोलर पंप का निर्धारित मूल्य 164322 है।

जिसमें राज्य सरकार 56737 व केंद्र सरकार 41856 रुपये का अनुदान देगी। किसान को सिर्फ 60729 रुपये जमा करने पर सोलर पंप का लाभ मिलेगा। सेलर पंप लगवाने से किसानों को सिंचाई के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान एवं महाभियान के तहत किसानों को दो एचपी सरफेस पंप के लिए एक लाख रुपये तक का अनुदान केंद्र व राज्य सरकारें देंगी।

जिससे किसानों की सिंचाई बाधित न हो सके और फसलों की उत्पादकता बढ़ाई जा सके। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर इसका पंजीकरण कराया जा रहा है जिससे कि जिले को जो लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में मिला है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जा सके।