PM Kusum Yojana: पहले आओ...पहले पाओ! इस योजना में मिल रही 1 लाख तक की सब्सिडी, जल्दी से करें आवेदन
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के तहत किसानों को सोलर पंप लगवाने पर सरकार एक लाख रुपये तक का अनुदान दे रही है। दो एचपी सोलर पंप पर राज्य और केंद्र सरकार मिलकर लगभग 98,593 रुपये का अनुदान देंगी, जिससे किसानों को सिंचाई में आसानी होगी और फसलों की उत्पादकता बढ़ेगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 26 नवंबर से शुरू हो चुके हैं।
जागरण संवाददाता, जालौन। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के तहत किसानों को सोलर पंप लगाने पर सरकार एक लाख तक का अनुदान दिया जा रहा है। दो एचपी सोलर पंप का निर्धारित मूल्य 164322 है।
जिसमें राज्य सरकार 56737 व केंद्र सरकार 41856 रुपये का अनुदान देगी। किसान को सिर्फ 60729 रुपये जमा करने पर सोलर पंप का लाभ मिलेगा। सेलर पंप लगवाने से किसानों को सिंचाई के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान एवं महाभियान के तहत किसानों को दो एचपी सरफेस पंप के लिए एक लाख रुपये तक का अनुदान केंद्र व राज्य सरकारें देंगी।
जिससे किसानों की सिंचाई बाधित न हो सके और फसलों की उत्पादकता बढ़ाई जा सके। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर इसका पंजीकरण कराया जा रहा है जिससे कि जिले को जो लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में मिला है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जा सके।
जिले में 263 सोलर पंप लगाने का लक्ष्य दिया गया है जिसमें किसान 10 एचपी सबमर्सिबल पंप तक के लिए सोलर लगवा सकता है।
सोलर पंप लगवाने के लिए किसान को पहले बोरिंग करानी होगी। इसके बाद सोलर पंप पर जो भी खर्च आएगा उसमें सरकार दो एचपी के कनेक्शन पर एक लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। कनेक्शन के लिए पांच हजार रुपये आनलाइन टोकन मनी भी जमा करना होगा।
विद्युत कनेक्शन काट मिलेगा लाभ
प्रदेश में विद्युत रहित सिंचाई के लिए सरकार हर प्रयास कर रही है। जिन किसानों को सोलर पंप योजना का लाभ मिलेगा उनके नलकूप पर लगे सभी तरह के विद्युत कनेक्शन काट दिए जाएंगे। साथ ही भविष्य में भी उन किसानों को बोरिंग के लिए किसी तरह की कोई कनेक्शन नहीं दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) के तहत किसानों को लाभ दिया जाएगा। 263 सोलर पंप के लिए जिले को लक्ष्य मिला है। 26 नवंबर से इसके लिए आनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। इसका लाभ सभी किसान ले सकते हैं जिससे उन्हें बिजली के बिल से निजात मिलेगी।
एसके उत्तम, उप कृषि निदेशक
अनुदान मिलने पर एक नजर
|बोरिंग
|सोलर का मूल्य
|अनुदान
|दो एचपी डीसी सरफेस पंप
|16432
|98593
|दो एसपी एसी सरफेस पंप
|1164322
|98593
|तीन एचपी सबमर्सिबल डीसी पंप
|222701
|133623
|पांच एसपी सबमर्सिबल एसी पंप
|313397
|188038
|7.5 एचपी सबमर्सिबल एसी पंप
|424972
|254983
|10 एचपी सबमर्सिबल पंप एसी
|533610
|254983
(नोट - इसमें एसी कनेक्शन का अलग मूल्य रहेगा।)
