    शादाब बन गया था अभ‍िषेक, बनवा ल‍िया आधार कार्ड तक, मार्फिंग कर युवती की फोटो सोशल मी‍ड‍िया पर डालते ही पकड़ा गया

    By saurabh singhEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 07:42 PM (IST)

    आजमगढ़ साइबर सेल ने एक युवती की मॉर्फ की गई फोटो सोशल मीडिया पर प्रसारित करने और ब्लैकमेल करने के आरोप में शादाब उर्फ शाहिद को लखनऊ से गिरफ्तार किया। ...और पढ़ें

    सर्विलांस के आधार पर आरोपित का लोकेशन ट्रेस करते हुए लखनऊ के सरोजनी नगर से दबोचने में कामयाब रही। टी

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। जिला की साइबर सेल ने युवती की फोटो मार्फिंग कर इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित करने वाले आरोपित शादाब उर्फ शाहिद को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित लखनऊ में फर्जी आधार कार्ड के सहारे पहचान छिपा कर रह रहा था।

    अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि रौनापार थाना क्षेत्र की एक युवती ने शिकायत करते हुए तहरीर दी थी कि उसकी फोटो को गलत तरीके से एडिट अश्लील बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित किया जा रहा है। साथ ही आरोपित फोन कर उसे और परिवार वालों को ब्लैकमेल कर रहा है।तहरीर के आधार पर पुलिस मामला दर्ज कर विवेचना में जुट गई, विवेचना के क्रम में पता चला कि आरोपित योजनाबद्ध तरीके से साइबर क्राइम कर रहा है।

    साइबर सेल की टीम तकनीकी विश्लेषण, डिजिटल साक्ष्य संकलन एवं सर्विलांस के आधार पर आरोपित का लोकेशन ट्रेस करते हुए लखनऊ के सरोजनी नगर से दबोचने में कामयाब रही। टीम ने आरोपित के पास से एक स्मार्ट फोन, फर्जी आधार कार्ड, इंटरनेट मीडिया से संबंधित डिजिटल डेटा भी बरामद किया है।

    शादाब की जगह अभिषेक बनकर रह रहा था आरोपित

    गिरफ्तार आरोपित शादाब उर्फ शाहिद पुलिस से बचन के लिए फर्जी आधार कार्ड बना कर लखनऊ में छिपा हुआ था। उसने फर्जी आधार कार्ड पर अपना नाम बदलकर अभिषेक पिता का नाम राजेश रावत रख लिया था। जबकि उसके पिता का असली नाम असलम है। आइटी एक्ट की बढ़ोतरी करते हुए आरोपित को जेल भेज दिया गया।