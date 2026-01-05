आजमगढ़ में सड़क हादसों में बकरी चरवाहा की दर्दनाक मौत, युवती समेत चार घायल

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्र अंतर्गत सोमवार को हुए सड़क हादसों में बकरी चरवाहा की मौत हो गई, जबकि दूसरी घटना में बाइक और साइकिल सवार की टक्कर में युवती सहित चार घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर घायलों को अस्पताल भेजवा दिया, जबकि दो की गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है।

अतरौलिया थाना क्षेत्र के मनियारपुर गांव निवासी 18 वर्षीय दुर्गा प्रसाद उर्फ गोविंद घर पर ही रहकर मजदूरी करते थे। प्रतिदिन की तरह सोमवार की सुबह गांव के समीप लिंक एक्सप्रेस-वे के किनारे बकरी चरा रहे थे।

इसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार अज्ञात चार पहिया वाहन टक्कर मारते हुए आगे निकल गई। हादसे में दुर्गा प्रसाद गंभीर रूप से जख्मी हो गए।

स्थानीय लोगों की मदद से उसे अतरौलिया 100 शैय्या अस्पताल ले जाया गया जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर से माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है।

दूसरी घटना इसी थाना क्षेत्र अंतर्गत नंदना बाजार की है, शाम को पकरडीहा गांव निवासी मुस्कान साइकिल से बाजार जा रही थी। इसी दौरान धौरहरा गांव निवासी पप्पू, रुपा और निर्मला एक बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे थे। अनियंत्रित बाइक सवार पकरडीहा बाजार में साइकिल सवार मुस्कान से टक्कर हो गई।