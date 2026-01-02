प्री-बोर्ड को लेकर विद्यालयों में तेज हुई तैयारी, 12 से शुरू होने वाली परीक्षा में शामिल होंगे 1.70 लाख विद्यार्थी

Language
    By Saurabh Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 09:54 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। जिले में बोर्ड परीक्षा की घोषणा के बाद माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। प्री-बोर्ड को लेकर जनपद के विद्यालयों में तैयारी अंतिम चरण में हैं। 12 से 20 जनवरी तक प्री-बोर्ड की परीक्षा चलेगी। शिक्षा विभाग की ओर से विद्यालय प्रबंधन को समयबद्ध परीक्षा और पाठ्यक्रम पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं।

    जिले में 26 राजकीय विद्यालयों समेत 800 से अधिक माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। इनमें हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के कुल करीब 1.70 लाख विद्यार्थी पंजीकृत हैं।

    हाईस्कूल में 83 हजार से अधिक छात्र-छात्राएं परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, जबकि इंटरमीडिएट में यह संख्या 86 हजार से अधिक है। बोर्ड परीक्षा फरवरी के तीसरे सप्ताह से मार्च के मध्य तक प्रस्तावित है।

    वहीं फरवरी में प्रयोगात्मक परीक्षाएं कराई जाएंगी। इसे ध्यान में रखते हुए विद्यालयों में नियमित कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। शिक्षक महत्वपूर्ण प्रश्नों, माडल पेपर और परीक्षा पद्धति पर विशेष जोर दे रहे हैं।

    हाईस्कूल के विद्यार्थियों को ओएमआर शीट भरने का अभ्यास कराया जा रहा है, ताकि बोर्ड परीक्षा में किसी प्रकार की तकनीकी परेशानी न हो। वहीं इंटरमीडिएट के छात्रों को उत्तर लेखन की गति और गुणवत्ता सुधारने पर बल दिया जा रहा है।

    शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से भी सहयोग की अपील की है कि वे बच्चों को घर पर पढ़ाई के लिए शांत और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराएं। प्री-बोर्ड परीक्षा प्रतिदिन सुबह 10:15 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित होगी। विषयवार कार्यक्रम पहले ही जारी कर दिया गया है।

    जिला विद्यालय निरीक्षक वीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा निष्पक्ष और समय से कराई जाए, ताकि विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा से पहले अपनी तैयारी का सही आकलन कर सकें।