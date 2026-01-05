आजमगढ़ में फरार मदरसा के प्रबंधक को पकड़ने गई पुलिस पर स्वजन ने लगाया मारपीट का आरोप, मौत के बाद हंगामा

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। रौनापार थाना की पुलिस सोमवार को नई बस्ती में फरार वारंटी को गिरफ्तार करने पहुंची थी। इस दौरान वारंटी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। स्वजन ने पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए वरीय अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। रौनापार नई बस्ती निवासी 58 वर्षीय कलामुद्दीन इस्लामिया मिफ्ताहुल उलूम नामक मदरसे में प्रबंधक थे और मदरसे का संचालन करते थे।

कलामुद्दीन पर एसआइटी जांच कर रहे राज्य विशेष अपराध अनुसंधान शाखा (इओडब्ल्यू) के इंस्पेक्टर कुंवर ब्रह्मप्रकाश ने मदरसा के आधुनिकीकरण के नाम पर शासकीय धन के गबन का रौनापार थाना में मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मामले में कलामुद्दीन फरार चल रहे थे। बेटे आमिश अहमद ने बताया कि सोमवार की सुबह पिता कलामुद्दीन पास में बने रहे नए मकान पर गए हुए थे।

स्थानीय लोगों से सूचना मिली कि पुलिस उन्हें पकड़ने आई है। जब वहां पहुंचा तो देखा पिता अचेत पड़े हुए हैं, स्थानीय लोगों ने बताया कि पुलिस ने पिता को दौड़ा-दौडाकर पीटा है, जिससे वह अचेत होकर गिरपड़े। आमिश ने बताया कि मारपीट की घटना में पिता की मौत हो हुई है। कलामुद्दीन की मौत की खबर मिलते ही स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। थाने के गेट पर शव रख कर घेराव करने का प्रयास किया।

धीरे-धीरे लोगों की भीड़ एकत्र होने लगी, स्थिति को काबू करने के लिए सीओ सगड़ी, बिलरियागंज, जीयनपुर, महराजगंज सहित अन्य थानों की पुलिस सहित पीएससी मौके पर पहुंच गई। पुलिस आक्रोशित लोगों को समझाने में जुट गई, काफी प्रयास के बाद आक्रोशित ग्रामीण शांत हुए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने को राजी हुए। कलामुद्दीन के पास चार बेटे हैं, आमिश, हारिफ, आतिफ और आरिब सभी घर पर रहते हैं। इस संबंध में को सीओ अनिल कुमार ने बताया कि श‌व को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा।