चोरी की झूठी सूचना देने पर पुलिस ने ली तलाशी, सारे गहने मौजूद मिलने पर आरोपित गिरफ्तार
आजमगढ़ के तहबरपुर में शैलेश यादव को चोरी की झूठी सूचना देने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसने दावा किया था कि उसके घर से गहने चोरी हो गए लेकिन जांच में गहने घर में ही पाए गए। वहीं रौनापार पुलिस ने कन्हैया को चोरी की बैटरी और बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़। तहबरपुर थाने की पुलिस ने गुरुवार को चोरी की झूठी सूचना देने के मामले में आरोपित शिवरामपुर गांव निवासी शैलेश यादव को उसके घर से गिरफ्तार किया है। प्रभारी उपनिरीक्षक लोकेश मणि त्रिपाठी के अनुसार आरोपित गुरुवार की देर शाम डायल 112 पुलिस को चोरी की सूचना दी।
रात के 12 बजे के करीब छत के रास्ते घर में रखे बक्से का कब्जा तोड़कर उसमें रखे मेरी बहन का गहना एक जोड़ी पायल (चांदी का), एक जोडी झुमका (सोने का) एक माला (सोने का) चोरी कर लिया गया है।
तलाशी ली गई तो बक्से के सामानों के नीचे कालर द्वारा बताए गए सभी गहने मौजूद मिले। इसके बाद पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपित द्वारा गहने चोरी न होने की बात स्वीकार की। ऐसा उसने किसलिए किया पुलिस पूछताछ कर रही है।
चोरी की बैटरी और बाइक संग आरोपित धराया
आजमगढ़ में रौनापार थाने की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चोरी की बैटरी और बाइक संग आरोपित बाढू का पूरा गांव निवासी कन्हैया को हैदराबाद वाले बंधे से गिरफ्तार किया है।
अराजी देवारा करखिया गांव निवासी बालेकश ने एक सप्ताह पूर्व अज्ञात चोर द्वारा क्षेत्र के विभीन्न स्थानों से ट्रैक्टर की बैटरी, बाइक और टेंट का सामान चोरी होने का केस दर्ज कराया था।
विवेचना के दाैरान आरोपित का नाम प्रकाश में आया था। आरोपित के निशानदेही पर चोरी किए गए बैटरी और बाइक बरामद किया है।
