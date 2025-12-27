आजमगढ़ के निजामाबाद में पुलिस मुठभेड़ में अंतरजनपदीय टप्पेबाज गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरिहा चौकी अंतर्गत बड़ा गांव नहर की पुलिया के पास शनिवार की सुबह लगभग पांच बजे पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में अंतर्जनपदीय टप्पेबाज कृष्णमुरारी मिश्रा, जो ग्राम सोनारी गौराबाद शाहपुर जनपद जौनपुर का निवासी है, पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। घायल टप्पेबाज को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है।

पुलिस के अनुसार, कृष्णमुरारी मिश्रा पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह विभिन्न जिलों में टप्पेबाजी की घटनाओं में संलिप्त रहा है। मुठभेड़ के दौरान, पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए घेराबंदी की थी, जिसके बाद उसने भागने का प्रयास किया। पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिससे वह घायल हो गया।

गिरफ्तारी के बाद, पुलिस ने उसके पास से 25 हजार रुपये नगद, एक असलहा और एक बाइक भी बरामद की है। पुलिस का कहना है कि यह गिरफ्तारी क्षेत्र में अपराध की रोकथाम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस प्रकार के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

कृष्णमुरारी मिश्रा की गिरफ्तारी से यह स्पष्ट होता है कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। पुलिस ने यह भी कहा कि वे अन्य अपराधियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वे स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।