Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    आजमगढ़ के निजामाबाद में पुलिस मुठभेड़ में अंतरजनपदीय टप्पेबाज गिरफ्तार

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 12:32 PM (IST)

    आजमगढ़ के निजामाबाद में पुलिस मुठभेड़ के दौरान अंतर्जनपदीय टप्पेबाज कृष्णमुरारी मिश्रा घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके पास से 2 ...और पढ़ें

    Hero Image

     पुलिस ने बताया कि यह गिरफ्तारी अपराध नियंत्रण में महत्वपूर्ण कदम है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरिहा चौकी अंतर्गत बड़ा गांव नहर की पुलिया के पास शनिवार की सुबह लगभग पांच बजे पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में अंतर्जनपदीय टप्पेबाज कृष्णमुरारी मिश्रा, जो ग्राम सोनारी गौराबाद शाहपुर जनपद जौनपुर का निवासी है, पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। घायल टप्पेबाज को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस के अनुसार, कृष्णमुरारी मिश्रा पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह विभिन्न जिलों में टप्पेबाजी की घटनाओं में संलिप्त रहा है। मुठभेड़ के दौरान, पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए घेराबंदी की थी, जिसके बाद उसने भागने का प्रयास किया। पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिससे वह घायल हो गया।

    गिरफ्तारी के बाद, पुलिस ने उसके पास से 25 हजार रुपये नगद, एक असलहा और एक बाइक भी बरामद की है। पुलिस का कहना है कि यह गिरफ्तारी क्षेत्र में अपराध की रोकथाम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस प्रकार के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

    कृष्णमुरारी मिश्रा की गिरफ्तारी से यह स्पष्ट होता है कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। पुलिस ने यह भी कहा कि वे अन्य अपराधियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वे स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।

    स्थानीय निवासियों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि इससे क्षेत्र में अपराध की घटनाओं में कमी आएगी। इस प्रकार की मुठभेड़ें दर्शाती हैं कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए तत्पर है और वे किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे।