यूपी के इस जिले में डायरिया से चार बच्चों की मौत के बाद मुस्तैद हुई स्वास्थ्य विभाग की टीम, जांच हुई तेज

आजमगढ़ के मार्टीनगंज नगर पंचायत के भगत सिंह नगर वार्ड में डायरिया फैलने से दस दिनों में चार बच्चों की मौत हो गई जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हुआ। प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य टीम तैनात है जो बच्चों की जांच कर रही है और दवा का छिड़काव किया जा रहा है। चिकित्सकों की दो पालियों में ड्यूटी लगाई गई है।

संवाददाता, दीदारगंज (आजमगढ़)। नगर पंचायत मार्टीनगंज के भगत सिंह नगर वार्ड में डायरिया के प्रकोप पिछले दस दिनों में चार बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की तंद्रा टूट गई है। बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम भगत सिंह वार्ड में डेरा डाले हुई है। टीम द्वारा संक्रमित बच्चों की जांच की जा रही है, साथ ही नगर पंचायत की तरफ से बराबर दवा का छिड़काव कराया जा रहा है।

प्रभावित क्षेत्रों में रोकथाम व इलाज के लिए चिकित्सकों की दो पालियों में ड्यूटी लगाई गई है। पहली पाली में चिकित्सक सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक व दूसरी पाली में शाम चार बजे से रात दस बजे चक चिकित्सक मौजूद रहेंगे।

चिकित्सा अधिकारी डॉ. शशिकांत व फार्मासिस्ट विनोद कुमार यादव ने बताया कि स्थानीय लोगों को सफाई व खान-पान पर विशेष ध्यान देने के लिए जागरूक किया जा रहा है। बताया कि स्वास्थ्य टीम लगी हुई है, समय-समय पर लोगों की जांच कर दवा दी जा रही है।

विदित हो कि पिछले दस दिनों में मार्टिनगंज नगर पंचायत के भगत सिंह वार्ड के वनवासी बस्ती में चार बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं 15 से अधिक बच्चे संक्रमित हो गए थे। रविवार को स्वास्थ्य विभाग को छोड़कर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा था। स्थानीय लोगों ने बताया कि अभी भी आधा दर्जन से अधिक बच्चे डायरिया से संक्रमित हैं।

दूषित पानी पीने को मजबूर सरायमीर थाना अंतर्गत नगर पंचायत मार्टीनगंज के भगत सिंह नगर वार्ड संख्या पांच के वनवासी बस्ती (कौरागहनी) में लगभग 35 घरों में तीन सौ से ज्यादा ईट-भट्ठा मजदूर रहते है। साफ-सफाई नहीं होने की वजह से चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है।