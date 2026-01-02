आजमगढ़ में अज्ञात ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

जागरण संवाददाता, बिलरियागंज (आजमगढ़)। बिलरियागंज थाना क्षेत्र अंतर्गत जैगहां-बिंदवल मार्ग पर गुरुवार की रात लगभग 8:00 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान संजय कुमार सरोज (28) पुत्र चंद्रबली सरोज, निवासी जैगहां के रूप में हुई है।

मिली जानकारी के अनुसार संजय किसी काम से बिंदवल गया था और वापस अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही अज्ञात ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

घटना के बाद मौके पर पहुंचे परिजन उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलरियागंज लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया।