    आजमगढ़ में अज्ञात ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

    By Shatrughan Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 03:27 PM (IST)

    आजमगढ़ में जैगहां-बिंदवल मार्ग पर गुरुवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार संजय कुमार सरोज (28) की मौके पर ही मौत हो गई। अज्ञात ट्रैक्टर-ट्रॉली ...और पढ़ें

    अज्ञात ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत।

    जागरण संवाददाता, बिलरियागंज (आजमगढ़)। बिलरियागंज थाना क्षेत्र अंतर्गत जैगहां-बिंदवल मार्ग पर गुरुवार की रात लगभग 8:00 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान संजय कुमार सरोज (28) पुत्र चंद्रबली सरोज, निवासी जैगहां के रूप में हुई है।

    मिली जानकारी के अनुसार संजय किसी काम से बिंदवल गया था और वापस अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही अज्ञात ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

    घटना के बाद मौके पर पहुंचे परिजन उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलरियागंज लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया।

    बताया जा रहा है कि संजय की शादी तीन वर्ष पूर्व हुई थी। वह तीन भाइयों में दूसरे नंबर पर था और मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था। युवक की असमय मौत से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस अज्ञात ट्रैक्टर-ट्रॉली की तलाश में जुटी हुई है।