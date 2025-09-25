Language
    बंगाल की ज्वैलरी शॉप से 7 करोड़ की डकैती के दो बदमाश गिरफ्तार, 20 लाख की नकदी और सोने-हीरे के गहने बरामद

    By Jagran News Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 11:45 AM (IST)

    आजमगढ़ में एसटीएफ वाराणसी और चंदननगर पुलिस ने हुगली ज्वेलरी डकैती मामले में फरार दो बदमाशों आदर्श सिंह और सूरज सेठ को गिरफ्तार किया। इनके पास से 20 लाख नकद सोने-हीरे के आभूषण और एक बुलेट बाइक बरामद की गई। बदमाशों ने हुगली के एक ज्वेलरी शॉप से छह किलो सोना और हीरे लूटे थे। जांच में बिहार-उप्र के गैंग का नाम सामने आया।

    बंगाल की ज्वैलरी शॉप से 7 करोड़ की डकैती के दो बदमाश गिरफ्तार। जागरण

     जागरण संवाददाता, आजमगढ़ । बंगाल के हुगली जिले में पिछले माह हुई करोड़ों की ज्वेलरी डकैती के मामले में फरार दो बदमाशों जौनपुर के आदर्श सिंह बेहड़ा और वाराणसी निवासी सूरज सेठ को एसटीएफ वाराणसी और चंदननगर पुलिस ने आजमगढ़ के अमोरा टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया।

    इनके पास से 20 लाख नकद, सोने-हीरे के आभूषण और लूट की रकम से खरीदी गई नई बुलेट बाइक बरामद की गई। तीन अगस्त को हुगली के टीन मुखर्जी रोड स्थित सोहन गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी शाप में छह हथियारबंद बदमाशों ने दिनदहाड़े छह किलो सोना और हीरे के गहनों की डकैती की थी।

    बिहार-उप्र के गैंग का नाम आया सामने 

    वारदात की जांच में बिहार-उप्र के गैंग का नाम सामने आया। पुलिस को पता चला कि आदर्श वाराणसी में किराये का कमरा लेकर रहता था और इस दौरान बिहार के बिट्टू और पटना निवासी विनोद राय के साथ जुड़ा।

    बिट्टू और विनोद की रेकी और योजना पर कोलकाता में वारदात की गई। डकैती के बाद गिरोह रांची के रास्ते वाराणसी लौटा और लूट के गहनों को ठिकाने लगाया। आदर्श पर जौनपुर, लखनऊ, बिहार सहित कोलकाता में 15 से अधिक लूट, डकैती, जानलेवा हमला सहित अन्य आपराधिक मामले दर्ज है।