आजमगढ़ में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, दो महिलाओं की दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के शाहगढ़ स्थित मोब्बतपुर गांव के समीप गुरुवार की शाम एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। शहर कोतवाली के फराशटोला निवासी 50 वर्षीय मीरा देवी कई दिनों से बीमार चल रही थीं।

उन्होंने पड़ोसी 45 वर्षीय तपेश्वरी देवी के साथ चिकित्सक के पास दवा लेने के लिए साथ चलने को कहा। मीरा देवी अपने 20 वर्षीय पुत्र बिक्की और तपेस्वरी के साथ मुबारकपुर के लोहरा दवा लेने के लिए गई थी। शाम करीब पांच बजे दवा लेकर तीनों बाइक से वापस घर लौट रहे थे। रास्ते में शाहगढ़ स्थित मोहब्बतपुर गांव के पास पहुंचे थे कि पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रक टक्कर मारते हुए भाग निकला।