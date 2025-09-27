Language
    आजमगढ़ हत्याकांड मासूम साजेब का कातिल गिरफ्तार, फिरौती की साजिश हुई उजागर

    By Saurabh Singh Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 12:10 PM (IST)

    आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र में मासूम साजेब की हत्या से आक्रोश है। आरोपी शैलेन्द्र ने फिरौती का नाटक किया। पुलिस ने उसे और उसके परिवार को गिरफ्तार कर लिया है। शैलेन्द्र ने साजेब की हत्या कर शव पड़ोसी के घर फेंक दिया था। पुलिस ने फिरौती के लिए इस्तेमाल सिम बरामद किया है।

    तीसरे तल्ले पर हुई थी साजेब की हत्या, घर से धारदार चाकू बरामद।

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। सिधारी थाना क्षेत्र के पठान टोला में सात वर्षीय मासूम साजेब की निर्मम हत्या से क्षेत्र में दूसरे दिन भी तनाव और आक्रोश का माहौल बना रहा। शुक्रवार को विरोध में स्थानीय लोगों ने बाजार की दुकानें बंद रखीं। न्याय की मांग के साथ ही लोग आरोपित पड़ोसी दुकानदार शैलेन्द्र कुमार निगम उर्फ मन्टू का घर गिराने की मांग पर अड़े हुुए हैं।

    पुलिस की विवेचना में के क्रम में अभी तक यह बात निकल कर सामने आई कि आरोपित शैलेंद्र ने अपने घर के तीसरे मंजिल पर साजेब की धारदार चाकू से गला रेत कर हत्या की थी। किसी को शक न हो इस लिए वह बार-बार साजेब के घर वालों के साथ मिलकर उसे ढूंढ़ने का बहना करता रहा। पीड़ितों का आरोप है कि पूरा परिवार साजेब की हत्या में शामिल हैं। हादसे के बाद सभी आरोपित मौके से फरार हो गए थे।

    फिरौती की रची झूठी साजिश

    साजेब के परिवार वालों व पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए आरोपित शैलेंद्र ने अंजान नंबर से फोन कर 12 लाख रुपये की फिरौती की मांगी। पुलिस ने आरोपित के पास से उक्त मोबाइल नंबर का सिम व चाकू भी बरामद किया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि हत्यारे ने मासूम की हत्या के बाद शव को बोरी में भरकर पड़ोसी के हाते में फेंक दिया था, ताकि शक किसी और पर जाए और असली आरोपित बच निकले। स्थानीय लोगों ने बताया कि साजेब मोहल्ले के अन्य बच्चों के साथ खेलते-कूदते बड़ा हो रहा था और उसकी मासूमियत सबको भाती थी। ऐसे निर्दयी लोग समाज में रहकर किस तरह से बच्चों की जिंदगी छीन सकते हैं, यह समझ से परे है।

    हत्याकांड में शामिल सभी आरोपित चढ़े पुलिस के हत्थे

    पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर स्वजन को न्याय का भरोसा दिलाया। अधिकारियों का कहना है कि वैज्ञानिक तरीके से जांच की जा रही है और दोषियों को हर हाल में सजा दिलाई जाएगी। घटना में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। हत्याकांड में शामिल आरोपित शैलेंद्र उर्फ मन्टू निगम व उसके भाई राजा निगम को पुलिस ने गुरुवार की देर रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। वहीं अन्य आरोपितों पिता राजू प्रसाद निगम, मां उर्मिला देवी, बहन रिंकी निगम और छोटी बहन (बाल अपचारी) को भी शुक्रवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।