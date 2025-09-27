Language
    बेटी को फोन पर बात करता देख आग बबूला हो जाता था नीरज, प्रेम प्रसंग की पहले से थी भनक

    By Saurabh Singh Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 12:01 PM (IST)

    आजमगढ़ के लालगंज में एक पिता ने अपनी बेटी को रेस्टोरेंट में गोली मार दी। नीरज नाम के इस शख्स को अपनी बेटी का फोन पर बात करना पसंद नहीं था और उसने उसे कई बार टोका था। अक्षरा नाम की इस लड़की का आदित्य नाम के लड़के से प्रेम संबंध था जिससे पिता नाराज था।

    बेटी को फोन पर बात करता देख आग बबूला हो जाता था नीरज।

    जागरण संवाददाता, लालगंज (आजमगढ़)। बेटी को फोन पर बात करता देख नीरज आग बबूला हो जाता था। कई बार परिवार में इस बात को लेकर विवाद की स्थिति बन गई है। ऐसे में वह बेटी पर नजर रखने लगा। बहरहाल, लालगंज के रेस्टोरेंट में पिता नीरज द्वारा बेटी अक्षरा को गोली मारकर मौत के घाट उतारने की खबर ने समाज को झकझोर कर रख दिया है।

    अक्षरा का पिछले कुछ समय से आदित्य के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था। पुलिस के मुताबिक दों परिवार दूर की रिश्तेदारी में भी आते हैं। इनका एक दूसरे के घर आयोजनों में आना-जाना भी होता था। इसी दौरान दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए। 12वीं फेल आदित्य ने इस बार निजी संस्थागत (प्राइवेट) इंटर का फार्म भरा था। फेल होने के बाद वह अपने पिता के किराने की दुकान पर हाथ बंटाता था। नीरज छोटी बेटी अक्षरा को प्राय: फोन पर बात करने को लेकर डांटते-फटकारते थे।

    कई बार अपने बेटी अक्षरा को इसे लेकर समझाया था और आदित्य से दूर रहने की हिदायत भी दी थी। यूनियन बैंक की फ्रेंचाइजी चलाने वाले नीरज ने बेटी पर नजर रखने के लिए किसी को पीछे लगा रखा था। शुक्रवार को स्कूल की छुट्टी के बाद प्रेमी के साथ रेस्टोरेंट पहुंचने की खबर मिलते ही उसने अपनी पत्नी शशिकला को फोन कर रेस्टोरेंट पहुंचने को कहा। अक्षरा और आदित्य ने खाने के लिए पनीर और राइस का आर्डर दिया था। आर्डर आने से पहले ही उसकी मां पहुंच गई और बेटी को समझाने लगी। पीछे से पहुंचे नीरज बेटी को प्रेमी संग देख आग बबूला हो गया गोली मार दी। दो बहन एक भाई में अक्षरा दूसरे नंबर थी।

    रेस्टोंरेंट में स्कूली छात्रों का आना-जाना अधिक था

    कटघर क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक ऐसे रेस्टोरेंट संचालित हैं जो सुबह आठ से शाम चार बजे तक चलते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि लालगंज नगर के बाईपास मार्ग, टिकरगाड़ व सिनेमा हाल के समीप स्थिति रेस्टोरेंटों में स्कूली छात्र छात्राओं का आना-जाना अधिक रहता है। कई बार ऐसे रेस्टोरेंट में छापा मार पुलिस ने युवक युवतियों को पकड़ चुकी है। वारदात के बाद न्यू वेलकम फेमिली रेस्टोरेंट के संचालक सूर्यनाथ यादव व भाई लालू यादव को पुलिस ने थाने में बैठाकर पूछताछ करती रही। रेस्टोरेंट की शिकायत कई बार स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस से की गई थी।

    मौके पर पहुंचे एसपी, ली जानकारी

    देर शाम एसपी डा. अनिल कुमार घटना स्थल पर पहुंच मामले की जानकारी ली। संबंधितों को दिशा-निर्देश भी दिए। उधर, लोगों के मुताबिक दो बहनों में छोटी होने के कारण अक्षरा सबकी दुलारी थी। विद्यालय के बाद वह घर से करीब दो किलोमीटर दूर कोचिंग पढ़ने जाया करती थी। अक्सर दोनों रेस्टोरेंट में खाने-पीने के लिए जाया करते थे। इस मामले को लेकर लोग तरह-तरह के कयास लगाते रहे।