आजमगढ़ में सात साल के बालक की गला रेतकर हत्या, मुठभेड़ में दो आरोपित गिरफ्तार

आजमगढ़ में सात साल के साजेब की हत्या से सनसनी फैल गई। पड़ोसी शैलेन्द्र और राजा निगम पर हत्या का आरोप है दोनों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। साजेब का शव आरोपित के घर के पीछे बोरी में मिला था। परिजनों ने जमीन विवाद और टॉफी का लालच देने का आरोप लगाया है।

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। सिधारी थाना क्षेत्र के रामलीला मैदान के पास गुरुवार की सुबह 10.30 बजे पठान टोला के रहने वाले सात वर्षीय साजेब आलम की हत्या कर दी गई। साजेब का शव हत्यारोपित के घर के पीछे बोरी में लटका हुआ मिलने से हड़कंप मच गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

साजेब का हाथ व पैर बोरे से बाहर निकला हुआ था। स्वजन ने पड़ोसी दुकानदार शैलेन्द्र कुमार निगम उर्फ मन्टू व राजा निगम पर साजेब की चाकू से गला रेत कर हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपितों के मकान गिरवाने और कार्रवाई की मांग की। देखते ही देखते स्थिति तनावपूर्ण हो गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई थानों की पुलिस सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए।

देर रात दोनों आरोपितों शैलेंद्र उर्फ मन्टू निगम और राजा निगम को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। चाचा साकिब आलम ने बताया कि रामलीला मैदान के पास उनकी हार्डवेयर की दुकान है। दुकान के पास लगे मेले में भतीजा साजेब खेल रहा था। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर स्वजन ने खोजबीन शुरू की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला।

दुकान के पास लगे सीसीटीवी में करीब साढ़े पांच बजे तक वह मेले में लगे झूले के पास खड़ा दिखा। इसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं मिली। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चला। स्वजन ने सिधारी थाने में शिकायत करते हुए पुलिस से साजेब का पता लगाने की गुहार लगाई। हालांकि पुलिस ने टालमटोल भरा रवैया अपनाते हुए केवल खानापूर्ति की।

उधर, स्वजन द्वारा पूरी रात खोजबीन जारी रहा। सुबह मोहल्ले के लोगों ने फोन कर पड़ोसी मन्टू निगम के घर के पीछे पेड़ से एक बोरी में शव मिलने की जानकारी दी। बेटे का शव देख मां जास्मीन, पिता साहेबे आलम के होश उड़ गए। पिता साहेबे आलम ने बताया कि हम लोगों को परेशान देख आरोपित ने बुधवार की देर शाम कहा था कि उसने साजेब को मेले में झूला झुलाने के बाद वापस गली में छोड़ दिया था।

मां जास्मीन खातून ने बताया आरोपित पड़ोसी अक्सर उसे टाफी और चाकलेट का लालच देकर अपने पास बुलाता था। उसपर बहुत भरोसा था, कभी सोचा नहीं था कि पूरा परिवार मिलकर बेटे की हत्या कर देगा। पिता साहेबे आलम ने बताया कि पड़ोसी शैलेंद्र से कुछ जमीन का विवाद था लेकिन बहुत पुरानी बात है। आरोपित शैलेंद्र का घर दुकान पीड़ित साहेब के घर के अगल-बगल है।

आरोपितों ने इटौरा में पुलिस पर झोका फायर, गिरफ्तार स्वजन की तहरीर पर पुलिस ने शैलेन्द्र कुमार निगम उर्फ मन्टू व उसके भाई राजा निगम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी को दबिश दे रही थी। घटना को अंजाम देने के बाद फरार चल रहे आरोपितों की सिधारी व मुबारकपुर थाना की संयुक्त पुलिस टीम से देर रात इटौरा के पास डेंटल कालेज होते हुए खेमऊपुर जाने वाले मार्ग पर आमना-सामाना हो गया। पुलिस को देखते ही आरोपितों ने फायर झोंक दिया, जवाबी कार्रवाई में आरोपित शैलेंद्र के पैर में दो गोली और राजा के पैर में एक गोली लगने से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपित के पास से दो कट्टा, गोली भी बरामद किया है।

दोनों आरोपितों को मुठभेड़ में गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साक्ष्य संकलन व जांच में वैज्ञानिक तरीकों का भी अपनाया जा रहा है। पूरे प्रकरण की न्यायालय में फास्ट ट्रैक ट्रायल भी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। - डा. अनिल कुमार, एसपी। साजेब सबसे बड़ा था भाई बहनों में तीन भाई बहनों में साजेब सबसे बड़ा था। वह न्यू एरा पब्लिक स्कूल के पहली कक्षा का छात्र था। उसकी मौत ने परिवार को झकझोर कर रख दिया। बदहवास मां मां जास्मीन खातून ने बिलखते हुए कहा कि आखिर मेरे मासूम बेटे की खता क्या थी तो सबकी आंखें भर आईं। बताया कि आरोपित पड़ोसी अक्सर उसे टाफी और चाकलेट का लालच देकर अपने पास बुलाता था।

पिता शाहेबे ने बताया कि पड़ोसी से कुछ जमीन का विवाद था, लेकिन बहुत पुराना। आरोपित की भी हार्डवेयर की दुकान है, दुकान नहीं चलने की वजह से वह अक्सर दूसरे दुकानदारों को गालियां देता था। उधर, डीआइजी सुनील कुमार व एसपी डा. अनिल कुमार घटना स्थल पर पहुंच कर पीड़ितों को कार्रवाई का भरोसा देते रहे।

आक्रोशित स्वजन आरोपितों के घर को गिराने की मांग पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि आरोपित के मकान गिरने के बाद बच्चे का अंतिम संस्कार किया जाएगा। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस और पीएसी के जवान तैनात कर दिए गए हैं।

एहतियात के तौर पर पीएससी तैनात सिधारी थाना क्षेत्र के रामलीला मैदान के पास सात वर्षीय साजेब की हत्या ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। सुबह नौ बजे तक परिवार के किसी भी सदस्य को इस बात की भनक भी नहीं थी कि पड़ोस में रहने वाले उनके बच्चे की निर्मम हत्या कर देंगे। पिता शाहेबे आलम ने बताया कि हम लोगों को परेशान देख आरोपित ने बुधवार की देर शाम कहा था कि उसने साजेब को मेले में झूला झुलाने के बाद वापस गली में छोड़ दिया था। मां जास्मीन खातून ने बताया आरोपित पड़ोसी अक्सर उसे टाफी और चाकलेट का लालच देकर अपने पास बुलाता था। उसपर बहुत भरोसा था, कभी सोचा नहीं था कि पूरा परिवार मिलकर बेटे की हत्या कर देगा। पिता शाहेबे ने बताया कि पड़ोसी से कुछ जमीन का विवाद था लेकिन बहुत पुराना। आरोपित की भी हार्डवेयर की दुकान है, दुकान नहीं चलने की वजह से वह अक्सर दूसरे दुकानदारों को गालियां देता था। जिससे उसकी किसी से बनती नहीं थी।

मां ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप साजेब की मां जास्मीन खातून ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर पुलिस बुधवार को ही ऐक्शन लेती तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। शिकायत के बाद भी पुलिस घर पर झांकने तक नहीं आई। आक्रोशित स्वजन आरोपितों के घर को गिराने की मांग पर अड़े रहे।उन्होंने कहा कि आरोपित के मकान गिरने के बाद बच्चे का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तीन भाई बहनों में साजेब सबसे बड़ा था। वह न्यू एरा पब्लिक स्कूल के पहली कक्षा का छात्र था। शिक्षकों का कहना है कि वह पढ़ने में काफी होशियार था। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस और पीएसी के जवान तैनात कर दिए गए हैं।