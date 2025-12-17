Language
    आजमगढ़ में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत, परिवार में मची चीख-पुकार

    By Abul Fateh Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 03:25 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक युवक ट्रेन की चपेट में आने से अपनी जान गंवा बैठा। इस घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है और सभी गहरे शोक में ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। सरायमीर स्टेशन के पास बुधवार की सुबह ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान देवेश गौतम निवासी कोल थाना फूलपुर के रूप में हुई है।

    देवेश सुबह साइकिल से अपने मौसी के घर गंभीरपुर जा रहा था। रेलवे क्रॉसिंग पर आसनसोल–गोंडा (13509) पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई।

    प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि देवेश साइकिल से रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचा। साइकिल किनारे खड़ी कर पटरी पर लेट गया। जबतक स्थानीय लोग कुछ कर पाते तब तक देवेश ट्रेन की चपेट में आ चुका था।

    भाई उमेश ने बताया कि देवेश डिप्रेशन की दवा ले रहा था। वह पांच भाइयों में सबसे छोटा था और पंजाब में एक कंपनी में सिलाई का काम करता था। मौत की खबर मिलते ही स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

