    आजमगढ़ की जिया राय ने नेशनल ओपन सी स्विमिंग चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक

    By Anil MishraEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 11:30 AM (IST)

    आजमगढ़ की 17 वर्षीय पैरा तैराक जिया राय ने पोरबंदर में नेशनल ओपन सी. स्विमिंग चैंपियनशिप-2026 में 5 किमी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। यह उनकी लगातार स ...और पढ़ें

    ज‍िया राय ने नेशनल ओपन सी. स्विमिंग चैंपियनशिप-2026 में पांच किमी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है।

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। तहसील सगड़ी के कटाई अल्लाउउ्दीनपट्टी गांव निवासी मदन राय की 17 वर्षीय पैरा तैराक पुत्री जिया राय ने चार जनवरी को पोरबंदर में आयोजित नेशनल ओपन सी. स्विमिंग चैंपियनशिप-2026 में पांच किमी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। पाेरपंदर पर आयोजित इस प्रतियोगिता में जिया राय ने पांच किमी की दूरी एक घंटे, 42 मिटन में तय की।

    उनका लगातार यह सातवां वर्ष है, जब उन्होंने यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जीता है। स्विमिंग फेडरेशन आफ इंडिया की देख-रेख में श्रीराम सी स्विमिंग क्लब द्वारा आयोजित जिया की उपलब्धि उनके अटूट समर्पण और दृढ़ता का प्रमाण है। उन्हें भारतीय सेना के कर्नल हरीश राणा और कर्नल जसवीर लांबा ने सम्मानित किया। जिया राय की यात्रा दुनिया भर के विकलांग व्यक्तियों के लिए एक प्रेरणा है।

    उनका दृढ़ संकल्प और लचीलापन स्वीकृति और सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। रूढ़िवादिता को तोड़ता है और समावेशिता को बढ़ावा देता है। जिया बदलाव के लिए खेल को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते हुए, आटिज़्म जागरूकता और विकलांग लोगों के अधिकारों की वकालत करना जारी रखती है।

    जिया राय की उल्लेखनीय उपलब्धियां
    जिया राय की उल्लेखनीय उपलब्धियां इस जीत से भी आगे तक फैली हुई हैं। सितंबर 2025 में 15 घंटे, एक मिनट और 43 सेकंड में 34 किलोमीटर की दूरी तय करके संयुक्त राज्य अमेरिका के कैटालिना चैनल को अकेले तैरने वाली पहली महिला पैरा तैराक बनीं। उन्होंने इंग्लिश चैनल (2024) और पाक स्ट्रेट (2022) में तैरने के लिए विश्व रिकार्ड बनाए हैं। वोसा (आल इंडिया ओपेन वाटर स्वीमिंग एसोसिएशन)पुरस्कार 2024, राष्ट्रीय विकलांग पुरस्कार 2023 और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त किया है।