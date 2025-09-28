आजमगढ़ पुलिस मुठभेड़ में पशु तस्कर नूर मोहम्मद गिरफ्तार, घिरता देख पशु तस्कर ने झोंका था फायर
आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में नूर मोहम्मद नामक एक तस्कर घायल हो गया जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग प्रतिबंधित पशुओं को जमा कर रहे हैं। पुलिस ने कट्टा गोली चार पशु और 15 हजार रुपये बरामद किए हैं।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़। रौनापार थाना की पुलिस ने शनिवार देर रात मुठभेड़ के बाद एक पशु तस्कर को गिरफ्तार किया है। पशु तस्कर की पहचान नूर मोहम्मद उर्फ मोनू निवासी करमैनी थाना बिलरियागंज के रूप में हुई है।
थानाध्यक्ष मन्तोष सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कुछ लोग भदौरा तालुका नैनीजोर से बांका जाने वाली कच्ची सड़क पर प्रतिबंधित पशु को जमा किए हुए हैं, पिकअप आने का इंतजार कर रहे है। सूचना पर पुलिस टीम ने दबिश दी, अपने आप को घिरता देख पशु तस्करों ने फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में एक गोली नूर मोहम्मद के दाहिने पैर में लग गई।
गोली लगते ही वह गिर पड़ा, अन्य साथी अंधेरे का लाभ उठा मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल नूर मोहम्मद को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि नूर मोहम्मद अपने दो साथियों के साथ क्षेत्र से पशुओं को चोरी कर गोकशी के लिए बेच देता था।
अन्य साथियों के गिरफ्तारी को पुलिस दबिश दे रही है। पुलिस ने मौके से एक 315 बोर का कट्टा, गोली, चार पशु और 15 हजार रुपये नकद बरामद किया है। नूर मोहम्मद के खिलाफ आजमगढ़ सहित गोरखपुर में पशु तस्करी के कई मामले दर्ज हैं।
