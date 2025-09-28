आजमगढ़ पुलिस मुठभेड़ में पशु तस्कर नूर मोहम्मद गिरफ्तार, घिरता देख पशु तस्कर ने झोंका था फायर

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। रौनापार थाना की पुलिस ने शनिवार देर रात मुठभेड़ के बाद एक पशु तस्कर को गिरफ्तार किया है। पशु तस्कर की पहचान नूर मोहम्मद उर्फ मोनू निवासी करमैनी थाना बिलरियागंज के रूप में हुई है।

थानाध्यक्ष मन्तोष सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कुछ लोग भदौरा तालुका नैनीजोर से बांका जाने वाली कच्ची सड़क पर प्रतिबंधित पशु को जमा किए हुए हैं, पिकअप आने का इंतजार कर रहे है। सूचना पर पुलिस टीम ने दबिश दी, अपने आप को घिरता देख पशु तस्करों ने फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में एक गोली नूर मोहम्मद के दाहिने पैर में लग गई।